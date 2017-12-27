中领馆提醒：泰国大象骑行项目存风险 游客需谨慎

中新网12月27日电 据中国驻泰国清迈总领馆网站消息，2018年元旦将至，驻清迈总领馆特别提醒，新年期间赴泰北地区的中国游客需注意以下旅游安全事项，谨慎选择丛林飞越、大象骑行、亲近野生动物等具有一定危险系数的项目。

图片来源：中国驻泰国清迈总领馆网站截图。

一 、切记购买海外旅游保险

根据泰国法律及相关规定，事故索赔遵循保险赔付原则，主要渠道有旅行社代购、门票自含或游客自购。涉事景点通常视情支付少量医药费，但对当事人要求精神赔偿等诉求则不接受。泰国保险意外事故赔付额较低，不足以支付重大伤病医疗费用。建议赴泰国游客，尤其是自助行游客，在出境前向正规保险公司购买海外旅游保险，也可在抵达泰国后，购买当地的人身意外保险和租车险，增强应对不测事故的经济保障能力，防患于未然。

二、自觉遵守交通法规，审慎选择旅游项目

泰北降雨频繁，山陡弯多，事故易发，尽量不要租驾汽车、摩托车游玩。泰国驾驶方向为右舵左行，与中国相反，租驾摩托车危险系数极高。且仅持中国驾照在泰国驾车不受法律保护，一旦发生事故将承担相应责任。建议选择当地公共交通或包车前往景点旅游。驾驶摩托车切记要配戴头盔，行车过程一定要注意先让对面直行车辆通过，确定视线内无来车方可转弯及掉头。行人横穿马路要格外小心。泰国车辆为右舵左行，驾驶方向与中国相反，且车速较快，游客须“右盼左顾”，确保安全时快速通过。

丛林飞越、大象骑行、亲近野生动物等项目危险系数因人而异，泰北酒店泳池水深且无人看护，因此务必评估自身状况及潜在风险，审慎选择。

三、谨慎消费，理性维权和处理纠纷

游客在泰国购物特别是购买贵重物品时，要选择正规百货公司和商场并索要收据。在使用银行卡时要注意交易信息安全，不在不正规商店进行刷卡消费。团队游客如与组团社就酒店、旅游项目及收费等问题产生纠纷，要依法理性维权，保留好证据回国向国家旅游局（12301）投诉，通过行政、司法等途径解决。自助行游客如遇旅游纠纷或价格欺诈，可向清迈游客协助中心TAC（0893010400）、旅游警察（1155）寻求协助。因航班晚点延误行程时，游客要冷静面对，合理合法向航空公司表达诉求。

四、注意防盗防抢，遵纪守法

泰北治安状况总体较好，但游客仍需注意妥善保管随身财物及贵重物品。建议乘车、参观、购物时避免人包分离，将证件财物分开保存。不在公共场所露财显富，不随身携带大量现金，也不在酒店房间存放贵重物品，夜间休息时锁好门窗。建议减少深夜外出，尽量结伴而行。

尊重当地社会习俗，文明出行。遵守泰国法律法规，过海关时贵重物品及超量烟酒药品需提前申报。不要将多人的烟酒放在一人行李内，或在机场内交由一人携带，否则会被视为超量携带。

五、确保通讯顺畅，妥善保管证件

总领馆时常接报游客赴泰国旅游失联的案件，有时仅仅因为通讯不畅造成的虚惊。游客出行前应主动告知国内亲属在泰国的具体行程，办理手机国际漫游业务或在当地购置手机卡，抵达泰国后，及时通过短信、微信、邮件等方式，将所住酒店名称、同行伙伴的姓名及联系方式告知家人，以保持沟通顺畅。

妥善保管护照，护照、签证应准备复印件或电子照片并与原件分开存放。同时在护照上详细写明紧急联系人的联络方式，以备紧急情况下有关部门能够及时与他们取得联系。在当地租车或参加旅游项目时切记不可抵押护照。如护照丢失，请即与总领使馆联系补办旅行证件。

驻清迈总领馆领事保护协助电话：0818823283

全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991

泰国24小时报警电话：191

旅游警察：1155（中英文）

救护车：1669或1691

清迈旅游局游客协助中心：0893010400（中英文）

清迈华助中心：0814729818

责任编辑：张岩