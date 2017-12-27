邵新宇任华中科技大学党委书记 路钢不再担任

原标题：邵新宇任华中科技大学党委书记

12月27日，中共中央组织部在华中科技大学宣布了中共中央的任免决定，邵新宇任华中科技大学党委书记（副部长级），路钢不再担任华中科技大学党委书记职务。教育部党组成员、部长助理郑富芝，湖北省委常委、宣传部部长、省高校工委书记王艳玲，中共中央组织部干部三局巡视员、副局长刘后盛出席宣布大会并讲话。

邵新宇，男，1968年11月出生，中共党员，1998年10月参加工作，华中理工大学机械制造专业博士研究生毕业，教授。2013年7月至今任华中科技大学常务副校长（正厅级）。

责任编辑：桂强