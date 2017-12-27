国台办:两岸航空公司将加班应对台胞春节返乡

原标题：国台办：两岸航空公司将在明年2月2日-3月2日安排春节加班
国台办新闻发言人安峰山主持发布会 中国网 孙宇 摄
中国网新闻12月27日讯 12月27日，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办新闻发言人安峰山在发布会上介绍，据了解，为了满足两岸旅客的出行需求，特别是台湾同胞春节返乡过节的需求，两岸的业务技术人员近日就2018年春节加班机事宜和具体安排进行了确认。双方同意两岸的航空公司在2018年的2月2日至3月2日期间安排春节加班。
记者：2018年春节又临近了，请介绍一下今年两岸春节加班机的计划情况。
安峰山：据了解，为了满足两岸旅客的出行需求，特别是台湾同胞春节返乡过节的需求，两岸的业务技术人员近日就2018年春节加班机事宜和具体安排进行了确认。双方同意两岸的航空公司在2018年的2月2日至3月2日期间安排春节加班。加班的总量不予限制，仅是对大陆个别繁忙的机场设有上限，即北京16班、上海浦东162班、广州11班、深圳23班、杭州44班往返的航班。双方计划于2018年1月3日前核准第一批春节加班，以便利旅客订座和安排行程。
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