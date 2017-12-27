这些人凭啥四岁就当上股东 还能拿近40万年分红

原标题：超羡慕！他们四岁就当上了股东，还能拿近40万年分红！凭啥？

党的十九大报告中指出，要深化农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。事实上，深化农村集体产权制度改革的试点早已在进行。2015年，全国就建立了29个集体资产股份权能改革试点。

安徽光华村落实农村产权制度改革，年年分红人人有份

2017年12月14日上午八点半，在安徽省天长市光华村的综合服务中心里，村干部们正忙着为马上要开的分红大会做准备。

安徽省天长市光华村村干部 王玉虎：这个在我们村来讲是最大的一件事了。

分红，是光华村眼下最大的一件事。自从2015年光华村开始农村产权制度改革后，今年已经是第二次给村民分红了。农村产权制度改革，简单来讲，就是要把以前归村集体所有的资产真正变成村民实实在在的收入。刨去承包给村民个人的资产外，在我国广大农村，几乎每个村都会有像厂房，办公用房，鱼塘，荒山等集体资产，这些资产以前都是老百姓“看得见、摸得着、管不着”的，那现在就要拿到阳光下来分红，人人有份。回忆起最初开始产权制度改革的时候，光华村党总支书记任保贵说，当时心里是五味杂陈。

安徽省天长市光华村党总支书记 任保贵：原来财产的收益，都是村里用，我们当时用钱，也就是村两委开个会，甚至有时候都不需要开两委会，书记主任碰下就行了，我们把钱全部分给老百姓，那我们自己以后干事用钱怎么办。

尽管有很多疑虑，但是改革还要进行。光华村成立了集体经济股份合作社负责运营集体资产，而村支书任保贵又多了一个身份，光华村集体经济股份合作社的监事长。通过清产核资，光华村的经营性资产为117.49万元，折股量化到3225人，按照一块钱一股，每个村民占有364股。拥有股份之后的村民就变成了股东，在对集体资产享有占有权的同时还获得了收益权，也就是说集体资产赚的钱要给村民股东分红。眼下，马上要分红了，可是任保贵还有一笔钱没有拿到手。

任保贵：要钱工作到年终是我们最重要的，村干部起得比鸡早，要钱比黄世仁还狠，就是讲的这个道理，我们现在要钱真的比黄世仁还狠。

任保贵准备去要的这笔钱是一笔投资收益款项，去年村里把镇里划拨的100万元专项资金入股到光华现代农业园，今年获得了10万元分红。数钱、开收据，任保贵拿到最后一笔分红款后，心里的石头终于落了地。自打入股农业园之后，任保贵每天都会来这里转转。

任保贵：什么果子成熟了，什么果子的产量有多少，这我都知道的，他经营得好，他可以多分一点给我们，他经营得不好，他就少分一点给我们。

今年光华村集体经济股份合作社除了农业园的10万元投资收益，还有出租村集体的房屋，农机大院，光伏发电等总共大约有57万元的收入。

经过村集体核算，留足归村集体的公积金、公益金和非经营性资产维护支出后，剩余大约36万元可用于分红，平均每人可以分到110元。

来领钱的村民们都随身带着一个红色的小本子，这是按户发放的股权证书，在他们眼中这就是他们股东身份的象征，也是他们的骄傲。

今年四岁的范振俊也是股东之一，跟奶奶一起来领分红的钱。小小年纪的他已经是第二次来这里领钱了。

任保贵：我们2016年分红是，每人分了100元，2017年分红每人分了110元，但到2018年怎么弄，你不能越分越少，如果越分越少的话，那肯定你工作有问题。

分红大会结束后，任保贵马不停蹄地开始继续为村集体找钱，他首先想到的是眼前这50亩地，今年4月份租期就已经到了，可是承包户并没有清理种植的苗木，也没有续交承包费，导致这50亩土地至今还没有发包，没有产生收益。这让任保贵既心疼又着急，他不得不再次找来承包户徐志勇协商腾出承包地。

任保贵其实是硬着头皮把徐志勇喊来的，一方面是因为同是光华村的村民，从情分上说任保贵开不了口；另一方面他知道徐志勇经营不善，到目前为止都没有收回成本，但是他也有自己的苦衷。这50亩地属于村里的集体资产，村里3000多名股东都关心着这块地的收益，这对任保贵来说是一个无形的压力。

任保贵：原来能不得罪人的事情，尽量就不得罪人了，就是能得罪人的事情，有时候拖拖就过去了，现在不行了。

得罪人的事，任保贵不想干也得干，因为这涉及到全村村民的利益。商量了半天，任保贵还是没能让承包户尽快腾出承包地，他说实在不行，就只能通过走法律程序了。

其实像光华村遇到的，虽然村里有经营性资产，但是却拿不到收益的情况在我国农村长期存在。2017年12月召开的中央经济工作会议明确，改革开放要加大力度，在经济体制改革上步子再快一些，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，推进基础性关键领域改革取得新的突破。

水库秒变小金库，租金上涨27倍

2015年6月30日，安徽省天长市完成了清产核资的工作，全市村级集体共有经营性资产4303万元，资源性资产面积3.1万亩，但151个村子中有24个是负债村，有的村子今年就不分红，兴隆社区就是其中一个。

今年，天长市兴隆社区收入虽然超过了17万，结余也有16万多，但是它却不能分红，因为2015年进行清产核资的时候，兴隆社区是负资产，所以只能够成立集体经济合作社。等还清了债务，进行改组之后成立集体经济股份合作社，才能够向股东发放股权证，进行分红。

安徽省天长市兴隆社区党总支书记陆兆平：以前年收入两万块钱不到，通过2015年股份权能改革之后，特别是去年，我们一下子收入增加到15.5万元，在我们全镇是最高的。

如今，兴隆社区是镇里收入最高的社区，但在2015年进行清产核资的时候，也是全镇负债最多的社区之一。老陆也是有苦说不出，上世纪90年代出现了两年的大旱，导致庄稼绝收，村里垫付了当时需要村民缴纳的公积金、公益金、管理费和五项乡镇收缴的包括计划生育费、民兵训练费等在内的经费共计96万元，这笔亏空一直没有收上来，村里只能一点点还，今年终于还清了最后的8万元外债。

虽然兴隆社区今年还不能分红，但有些村民已经开始着急了，组队来找陆兆平反映情况。他们都是经过界定不属于合作社成员，不仅今年没有分红，以后合作社即使赚钱了，也拿不到分红。而成员身份的界定，也是这次改革中最大的难点。

兴隆社区一共有常住人口6000多人，其中户籍人口4012人，但只有2580人获得了集体经济组织的成员身份，这个身份直接关系着村民能否变成股东获得分红。为了确定身份，兴隆社区用了整整半年的时间才完成。天长市2016年出台的集体经济组织成员身份界定指导意见，将人员类型细分为13类，其中包括外嫁女在内的8类人员可以确认为成员，而对于非农业人口、公务员等五类人员则不能够获得成员身份。前来咨询的这些村民都不符合成员身份的要求。

陆兆平：以前根本没有人问，因为与他们无关，现在不行了，现在你马上给他分钱了，他能不跟你急。

村民们以前对村里的事务并不在意，可是现在却都希望能够争取到成员身份，因为他们发现，村子里的资产居然能赚很多钱。

像大多数村子一样，收租金是兴隆社区集体收入的一个来源。改革之后，这个废弃老村部的租金从以前的6000元涨到了8000元，涨幅达到30%。但在老陆看来，这个涨幅还不值得一提。这个面积为260亩的小二型水库，是他眼中的小金库。在没有进行股权改革之前，承包收入每年只有1500块钱。股权改革之后，他们决定把这个水库面向社会公开发包，每年的租金为8000元，但是没有想到的是最后竞标的时候，居然拍到了四万二，让所有人都吃了一惊。

就这样，水库的租金从1500元直接涨到了4万2，涨了27倍。水库的租期为十年，租金一共是42万。按照合同要求，第一次先付32万，剩下的10万元要在2018年内付清。为了确保剩余的10万元不打水漂，老陆今天又专门找了承包水库的王庆安看看经营情况。

粗粗算下来，八九万斤鱼、四千多只鸭子、每天三千多枚鸭蛋，这么多家底让老陆心里有了底，这10万元尾款对王老板来说，应该不算难事。

随着集体产权制度改革的推进，天长市所有的集体资产交易，全部要纳入天长市农村产权交易中心，公开招标，底价由村民商议决定，客商竞标，价高者得。天长市农村产权交易中心自2017年5月挂牌，短短7个月的时间里受理了农村产权交易项目76个，成交项目42个，成交总金额约为957万元，增值额约为36万元。

除了水库变成了小金库，兴隆社区还把60亩土地进行流转，收入从八千元提高到了四万五千元；此外，还开辟了一个露天场地，每年的租金为1200元，这些收入让陆兆平越算越兴奋。

过去，村里集体经营性资产的收益还要用做村两委的办公经费等基本支出，如今市级财政根据村子规模大小分别给与5万、7万、9万的补贴，用于行政事务开支，解除了村干部的后顾之忧。

不过眼下，老陆不得不面对一项巨额开支，就是兴建服务大厅，这栋楼从建设到投入使用大概需要120万，除了上级批款和对口单位的支援，还有60万需要自己承担，而这笔钱只能够从村委会的账目上出，这意味着老陆又要欠债了。

陆兆平：以前我直接把它，拿过来用就行了，现在不行了，还得我们自己去想办法，还要慢慢地去积累，去想办法，把这个盖楼的钱解决掉，所以我们还要挣更多的钱 。

陆兆平已经在心里盘算好了下一步的打算，一是要搞光伏发电，二是要在高速路旁建高炮广告，虽然投资大，但后续的收益还是很可观的。

陆兆平：老百姓所看到的实惠，就是真金白银，你能发我钱了，给我钱了，就是最大的实惠，对不对，你多分一点，老百姓给你的称赞，就多一点，掌声就多一点，如果你分少一点，不如人家，老百姓绝对是对你不认可的。

半小时观察：壮大集体 造福个人

十九大报告中提出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。而产权制度改革无疑就是农村改革重点之一。手握着巨额资产，却没有产生该有的收益，这是我国农村长期以来存在的问题，或者因为抹不开情分，或者因为是公共资产而随意支配，农村集体资产长期是一笔糊涂账。不过随着产权制度改革的步伐加快，这一积弊正在得到纠正。截至2016年，天长市村集体经营性收入达1411万元，预计2017年将超过1800万元。农村产权制度改革是集体资产管理方式、经营方式和分配方式的重大变革，是促进农村集体资产保值增值、增加农民财产性收入的重大制度创新。其根本目的正如刚刚结束的中央经济工作会议所说，是增强人民的获得感和幸福感。

责任编辑：柳龙龙