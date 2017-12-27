全国人大常委会表决通过烟叶税法和船舶吨税法

原标题：全国人大常委会表决通过烟叶税法、船舶吨税法

中新社北京12月27日电 （记者 张蔚然 梁晓辉 高凯）十二届全国人大常委会第三十一次会议27日下午以156票赞成、1票反对、1票弃权表决通过了烟叶税法，以158票赞成全票通过了船舶吨税法。

烟叶税法规定，在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国烟草专卖法》的规定收购烟叶的单位为烟叶税的纳税人。烟叶税的税率为百分之二十。烟叶税的应纳税额按照纳税人收购烟叶实际支付的价款总额乘以税率计算。

法律还规定了烟叶税征收管理和申报纳税时间等事项。烟叶税法自2018年7月1日起施行。2006年4月28日国务院公布的《中华人民共和国烟叶税暂行条例》同时废止。

船舶吨税法规定，自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶，应当依照本法缴纳船舶吨税。法律对税目税率、计税依据、应纳税额、征收机关和免征吨税的情形等作了规定。

船舶吨税法自2018年7月1日起施行。2011年12月5日国务院公布的《中华人民共和国船舶吨税暂行条例》同时废止。

全国人大常委会法工委经济法室主任王瑞贺27日表示，烟叶税法和船舶吨税法的立法过程主要是把原来的条例平移上升为法律，在落实税收法定原则方面迈出了坚定步伐。平移上升没有涉及到税制改革，没有对原来正在实行的法律制度做大的调整。

财政部条法司副司长周劲松同日说，这两部法律自2018年7月1日起实施，在施行前需做大量准备工作。主要是三个方面：一是烟叶税由税务部门征收，船舶吨税由海关征收，我们要和税务、海关等部门配合。这次的修改虽然总体税制没有变化，但我们按照党中央、国务院关于“放管服”改革，降低制度性交易成本，广泛推广“互联网+”等要求，做了很多制度的优化，这些制度优化要通过征管系统落实好。第二，好的税法需要执法部门提高执法水平、提升执法能力，我们要加强宣传培训。第三，税法实施也需要纳税人守法，我们要提供更多便利，在纳税人服务方面做更多工作。（完）

责任编辑：柳龙龙