香港各界支持全国人大常委会批准一地两检安排

香港各界支持全国人大常委会批准“一地两检”安排 盼高铁早日通车

中新社香港12月27日电 （记者 杨喆）全国人民代表大会常务委员会27日作出《关于批准〈内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排〉的决定》。香港多个界别人士对此表示支持，认为其符合宪法和基本法，盼广深港高铁香港段早日建成通车，促进香港融入国家发展大局。

全国港澳研究会副会长、香港中文大学社会学系荣休讲座教授刘兆佳强调，全国人大常委会的决定有最高的权威。此次其确认“一地两检”安排符合宪法和基本法，符合“一国两制”，从法律上来说是不容挑战的。内地和香港特区均须执行。

他并指出，“一地两检”安排推动香港和内地交往，让香港通过参与国家发展推动自身发展，符合“一国两制”的目标以及基本法的立法原意。香港特区应立法保障安排落实。

香港经济民生联盟主席卢伟国表示，西九龙高铁站的设计目光长远，照顾到长线和短线目的地，相信可以发挥高铁最大的效力。提供快速、安全、环保的交通方式，促进香港与内地人员往来，改善民生。

关于此次决定的通过，他表示，全国人大常委会通过“一地两检”安排，从法律上肯定了该方案符合宪法和基本法，也符合港人利益，为其在香港本地立法奠定基础。希望本地立法工作尽快进行，让高铁香港段早日通车。

中国和平统一促进会香港总会常务副会长屠海鸣指，全国人大常委会的决定合法、合情、合理，具有法律效力。而“一地两检”安排本身更有助香港融入国家发展、方便香港与内地的沟通交流，无损香港特区的高度自治权。希望香港立法会以理性务实态度早日完成本地立法工作。

香港侨界社团联会会长余国春接受采访时表示，广深港高铁香港段的建成通车将进一步加快香港参与“一带一路”和粤港澳大湾区的进程，密切地区间人员往来，助推香港经济、社会快速发展。“一地两检”安排不仅可以最大效率发挥高铁价值，更将进一步彰显香港的国际地位和优势。

经常往来香港和内地的他认为，从西九龙乘搭高铁去内地非常方便，也不会像乘坐航班那样受到天气、空管的限制，将成为一个很好的交通选择，给港人带来多元化民生便利。

香港旅游界立法会议员姚思荣指出，未来广深港高铁香港段开通将是香港融入国家发展大局的很重要一步，为两地间旅客带来更便利选择，也加强香港作为粤港澳大湾区旅游中转站的作用，对两地旅游发展带来巨大帮助。在西九龙设立口岸将有效发挥高铁快速高效的优势，该地区也可成为旅游交通枢纽，提高效益。

香港科技园公司董事会主席罗范椒芬认为，整个粤港澳大湾区的建设中，交通便利是基本条件。广深港高铁香港段开通将使得香港和内地人流、物流、资讯流、资金流都更加畅通便捷，对香港发展肯定是一件好事。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222