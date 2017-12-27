赖清德称要造福人民 网友不买账：你们害死更多人

原标题：赖清德称要造福人民 网友不买账：你们正害死更多人

赖清德（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网12月27日讯 据台湾《中时电子报》报道，蔡当局上任至今约一年半，受政策影响，民调直直落，赖清德接任“阁揆”后，问题依旧未能解决，网友讽“赖神下神坛”。而今赖清德表示，接任“行政院长”最主要的目的就是要率领团队、推动政务发展经济，造福人民。网友直酸“废话！难道要鱼肉百姓，倒行逆施吗？检讨一下支持度为什么会从60%以上掉到40%以下，好好施政吧！”

赖清德今年9月初就任“行政院长”，民进党原本期待“新人、新政、新气象”，在林全“内阁”奠定的基础上让台湾发展更好。但“一例一休”加上“功德说”的失言风波，让蔡当局民调由升转降，连最挺的南部大票仓反感度都超过国民党，是近3年来未曾出现的状况。

赖清德今天出席年终记者会时表示，接任“行政院长”最主要的目的就是要率领团队、推动政务发展经济，造福人民，并称希望努力推动台湾朝文化台湾、绿能硅岛、公益社会、幸福家园等方向发展。

但网友不领情，直接开嘘，认为“目的是摧毁劳工阶层对吧！”“五个方向跟经济都没关系啊！”“民进党选前小猪扑满拿了多少劳工辛苦钱，选后大砍劳工权益。”“回台南吧！台南人觉得幸福就好。”“造福人民？你们正在害死更多人！”。（中国台湾网 卢佳静）

来源：中国台湾网

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