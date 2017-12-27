原标题：台军金门营区发生车辆翻覆意外 致1死1伤

中新网12月21日电 据台湾联合新闻网报道，台湾军方金门防卫指挥部本部连于今日上午在营区内执行车辆动力测试训练时，1辆悍马车行经营区内明德公园附近，因不慎擦撞边坡，导致车辆翻覆，车上21岁驾驶陈姓上兵及27岁车长曾靓轩均受伤，经送往医院救治，曾靓轩经抢救后已宣告不治。

金门防卫指挥部政战副主任郭剑豪表示，他们在今早实施连主检动力测试，0920时由副连长曾靓轩上尉实施勤前教育，并担任车长，上兵陈建宇担任驾驶，结果车辆出集用场后约50米，因为不知名的原因擦撞边坡后翻覆。

台军方表示，悍马车的车体毁损严重，车长、驾驶压于车辆下方，经紧急抢救后，救护车于9时45时将驾驶抢救出送医，目前状况稳定，无生命危险，10时将副连长曾靓轩抢救出来，送医后于10时55分宣告伤重不治。

台军方指出，目前已经通知死者在花莲的家属，检警最快将于下午偕同家属一起勘验遗体；据了解，这部悍马车是1991年5月出厂的，目前还剩8辆同类型，台军方将全面展开检修；两人没喝酒、没嗑药，全案由金门防卫指挥部项目小组调查处理中。

责任编辑：刘光博