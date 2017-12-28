香港特区政府:“一地两检”安排不会损害高度自治

中新社香港12月27日电 香港特区行政长官林郑月娥27日出席在港的记者会时表示，特区政府欢迎全国人大常委会做出《关于批准〈内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排〉的决定》（以下简称《合作安排》、《决定》），为西九龙站落实“一地两检”安排的工作提供坚实的法律基础。

林郑月娥表示，在西九龙站实施“一地两检”安排，让广深港高铁的乘客可以一次过在西九龙站内完成香港和内地通关程序，是发挥广深港高铁最大运输、经济和社会效益的最佳方案这一点，已属毋庸置疑。这个安排亦得到社会大多数市民的支持。再者，全国人大常委会当日的《决定》，为实施《合作安排》提供稳健的宪制和法律基础。

林郑月娥强调，两地在磋商过程中，一直都是抱着同一明确的共识，就是有关《合作安排》必须符合“一国两制”的方针和不违反基本法。“一地两检”安排不会损害香港特区的高度自治，相反，《决定》确认香港特区政府与内地有关方面，就在西九龙站设立口岸并实施“一地两检”的相关问题协商做出适当安排，是香港特区依据宪法和基本法行使高度自治权的具体体现。

同场出席的香港特区政府律政司司长袁国强表示，当天全国人大常委会就“一地两检”做出的决定，非常清楚的说明“一地两检”的安排是符合国家宪法和香港特区的基本法。

林郑月娥表示，“一地两检”立法“三步走”程序已经完成两步，余下的第三步就是本地立法的程序，特区政府将在2018年2月初向立法会提交条例草案，争取在明年暑假立法会休会前通过有关的条例草案，以达到广深港高铁香港段在2018年第三季度通车的目标。（完）

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