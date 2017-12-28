人大环资委：建议长江法列入下届常委会立法规划

原标题：全国人大环资委：建议长江法列入下届常委会立法规划

全国人大环资委近日提交一份报告，称将继续与国务院有关部门合作，积极开展对长江流域立法的研究论证工作，并建议全国人大常委会将长江流域立法列入第十三届全国人大常委会立法规划。

12月27日，中国人大网公布了全国人大环资委关于第十二届全国人民代表大会第五次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告，披露了上述信息。

报告称，主席团交付环资委审议的代表提出的议案共64件，其中有4件议案建议制定长江保护法、长江法或长江水环境保护法，由吕忠梅、张艳等199名全国人大代表提出。

议案提出，长江是我国水资源配置重要的战略水源地，但是长江流域水资源环境管理和保护的形势日趋严峻，而且随着长江经济带建设国家战略的实施，流域开发、利用和保护之间的多元利益冲突更为激烈。

议案建议，对长江功能进行法律定位；划分严格的保护区，全流域实行分级保护；建立长江水资源资产管理制度；对污染和破坏长江的行为强化处罚力度等。

环资委对议案所提建议征求了国务院有关部门的意见。

报告称：水利部认为，长江立法十分必要，从上世纪90年代以来已组织开展长江法立法前期研究工作并取得专题性成果，已经形成了长江保护法基本框架论证报告和长江保护法建议稿初稿；

国家发展改革委认为，建立健全长江经济带生态环境保护法律体系，规范和约束各类利用自然资源的行为，使长江生态环境保护有更严格的法律保障是十分必要的；

工信部认为，在法律上从体制、机制等方面对流域的环境管理做出系统性规定，有利于解决跨界污染纠纷，遏制流域水污染环境问题，保护长江流域生态环境；

住房与城乡建设部赞同议案关于制定长江保护法的建议，但鉴于环境保护法、水法、水污染防治法等法律法规都有关于水体保护的相关内容，建议在立法时做好与相关法律法规的衔接。

环资委认为，长江在我国经济和社会发展中具有重要的战略地位。目前，长江流域部分区域水资源短缺、水污染加剧等问题依然突出，水资源、水环境和水生态承载能力与经济社会发展需求不协调，成为影响可持续发展的重要制约因素。目前，各方面对制定长江保护法重要性、必要性和紧迫性的认识进一步增强。

“我们建议全国人大常委会将长江流域立法列入下届人大常委会立法规划。”环资委称，代表议案中提出的具体意见和建议，针对性较强，建议国务院有关部门在长江流域立法中认真研究，并予以充分考虑。

责任编辑：桂强