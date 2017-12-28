北京启用新式新能源车号牌 快来看看长啥样

原标题：北京启用新式新能源车号牌

记者从北京交管部门了解到，按照公安部推广新能源汽车专用号牌的统一部署，从12月28日起，北京市正式启用新能源车专用号牌。新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌。

这次发放的新能源专用号牌式样以绿色为主色调，增加了专用标识，采用新式样、新材料、新工艺以及新的防伪技术。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码增加一位，由5位升为6位，号牌号码容量增大、资源更加丰富，编码规则更加科学合理，可以满足“少使用字母、多使用数字”的编排需要。新号牌发放应用全国统一的选号系统，所有号牌号码统一监管、统一发放，保证公开公正发放。本市按照新能源号牌编排规则先投放纯数字号段号牌，上述资源使用完毕后再按照规则投放含有字母的号段号牌。

新号牌启用后，对新购置的新能源汽车，申领条件、办理地点、业务流程与申领普通汽车号牌相同。既可现场进行计算机自动选取，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台（网址：http://bj.122.gov.cn）或“交管12123”手机APP（以下简称“互联网平台”）预先选定号牌号码（可采取计算机自动选取或按照编码规则自行编排的方式确定号牌号码），再到公安交通管理部门办理注册登记辖区内转移登记的，需现场通过计算机随机选号，计算机随机选号实行“50选1”。

已经领取普通汽车号牌的新能源汽车，车主可“自愿换领”新能源汽车号牌，也可继续使用原普通汽车号牌。但是，原普通汽车号牌丢失或损坏的，公安交通管理部门将予换发新能源汽车专用号牌。对选择继续使用普通汽车号牌的，公安交通管理部门将通过信息系统进行区分管理，不影响车主享受新能源汽车交通管理优惠政策。

据了解，截至目前，北京新能源汽车达到15.3万辆，其中纯电动汽车15.1万余辆，插电式混合动力汽车1500辆。考虑到群众集中换领新式号牌的需求较大，为避免集中换牌导致拥挤排队，公安交通管理部门将通过互联网交通安全综合服务管理平台提供预约办理服务，有换牌需求的车主应提前预约换牌的地点和时间，并按以下步骤办理：第一步，注册或登录“互联网平台”[互联网交通安全综合服务管理平台（网址：http://bj.122.gov.cn）或“交管12123”手机APP]；第二步，在“互联网平台”上通过计算机自动选取方式（50选1）选定号牌号码，并预约换领号牌的时间和地点；第三步，群众须持自行打印的预约单或预约成功的手机截屏，按网上预约的时间和地点办理换牌业务。

为方便群众申领、安装新号牌，北京交管部门开通绿色通道，专门设置14处新能源号牌“自愿换领”办理点，其中4处为号牌现场制作点，设置38处地点可提供号牌免费安装服务，最大限度满足群众要求。另外，新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

同时，为保证新号牌顺利使用，我市新能源汽车联席会议办公室协调税收、保险、停车、公路通行等配套管理服务，做好了税费征收、保险购置、罚款缴纳、车辆检验、尾号限行等相关系统升级、制度调整等工作，保证群众更好享受便捷服务。（记者 杨柳）

来源：北京青年报微博

责任编辑：张义凌