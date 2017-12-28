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中央环保督察完成31省份全覆盖 已问责超1.8万人

中央环保督察完成31省份全覆盖 已问责超1.8万人
2017年12月28日 10:09 中国新闻网
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　　原标题：中央环保督察完成31省份全覆盖 已问责超1.8万人

　　环保部：中央环保督察完成31省份全覆盖 已问责超1.8万人

　　中新网客户端北京12月28日电（记者 张尼） 28日，环保部举行例行新闻发布会，介绍第一轮中央环保督察有关情况。记者从会上了解到，自2015年12月启动河北省环境保护督察试点来，经过两年努力，中央环保督察完成全国31省份全覆盖。第一轮督察共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元；立案侦查1518家，拘留1527人；约谈党政领导干部18448人，问责18199人。

 

责任编辑：张岩

环保督察环保部
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