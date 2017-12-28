台军拍电影向大陆喊话:让“敌人”无法越雷池一步

原标题台陆军拍微电影向大陆嚣张喊话
[台陆军拍微电影向大陆嚣张喊话]台湾陆军27日上午推出宣传微电影“迷彩荣耀”。该影片回顾了2017一整年的成效纪录。影片宣称，台陆军要塑造“坚不可破”的战力，“誓愿作台当局和人民最坚强的后盾”，让“敌人”无法越雷池一步。微电影还不忘带出蔡英文与冯世宽，称台陆军的努力他们都看到了，争取“关爱意味”浓厚。而对于台军这部“嘴炮齐发”的宣传微电影，台网友留言痛批，“奶嘴兵闭着眼睛吹喇叭！吹大牛！喘大气！只要长官能解气！”，“嘴炮无敌”，“口号谁不会喊”，“很怀疑台军这种士气能抵多久”，“要打仗可以，但是夏天不能来喔！因为我们的军队天气太热是不能打的。 ”
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