原标题： 头条 | 台媒称大陆已具第一岛链制空力：台当局无应对之策
台媒称，台当局防务报告书援例约每两年出版一次，今年版本是自1992年以来的第14本。令人感触深刻的是，这些年来两岸军力的消长也是一本比一本鲜明，今年版报告书更直言，大陆空军军力已具第一岛链以西的制空能力。换言之，台湾已是其囊中物，制空战力已非对手。然而，整本报告书却看不到解决之道。
据台湾《中国时报》12月27日报道，今年版的报告书，刻意凸显了对抗大陆的企图，如在论述安全情势的变化、周边态势以及国际社会对台海安全的观点；并更进一步首度公开台美军事交流的10个模式。蔡英文当局的“联美日对抗大陆”策略溢于文辞。
报道批评道，以大陆军机出海长训为例，极易擦枪走火。美日基于飞航安全考虑，其中，美国与大陆已签署“空中相遇”的安全准则等文件，借此增进军事互信、降低临场敌意，并避免误解、误判及防范意外事件。日本同样也在和大陆协商。台当局却由陆委会公开宣示，岛内无共识，时机不宜。
报道称，不仅如此，台湾地区领导人蔡英文日前视导空军作战指挥部的谈话，以及台湾地区领导人办公室的年终记者会将选择在科技研发重镇“中科院”举行，真不知蔡英文当局战略含义为何，还是认为如此搞对抗，就能达到安定老百姓的效果？
报道认为，两岸要避免兵戎相见、釜底抽薪的做法就是要维持两岸稳定的关系，而不是一面贴向美国。
另据台湾《中国时报》27日报道，台当局防务事务主管部门26日公布2017年防务报告书，详列大陆机舰自2016年8月至今年12月的远海长训航线图，书中指称大陆已具有对第一岛链以西制空权之能力，常态化执行东海警巡、南海战巡，具有跨岛链作战能力。这是台湾地区领导人蔡英文上任后第一次公布防务报告书。
报道称，报告书公布的大陆远海长训航线图，详细记录军机舰每次出海日期及机种，其中15次穿越宫古海峡再经巴士海峡，或是从巴士海峡再穿越宫古海峡，7次穿越宫古海峡后循原路线返回驻地，3次穿越对马海峡。
报告书指出，大陆空军以“实战化”为训练目标，从事“红剑”对抗演训、“蓝盾”防空反导、“金头盔”自由空战及“金飞镖”突防突击竞赛，并随机调派部队赴高原及岛屿机场轮训，以提升全局作战能力，另常态化执行东海警巡及南海战巡，奠定跨岛链作战能力。
在大陆对台军事能力方面，报告书说，大陆联合情监侦能力，监侦范围已涵盖第二岛链以西全境，续朝全球侦察方向积极发展，已具备支持区域内各项军事行动之能力；已部署中（短）程战术弹道及巡航导弹射程均涵盖台湾本岛全境；大陆空军已具对第一岛链以西制空权之能力。
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