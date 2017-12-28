原标题：河北：三轮大气环境执法行动共行政处罚立案1977起

“大气十条”收官之年，河北环境执法专项行动持续进行中。

据河北省环保厅披露的数据显示，从9月5日开始，河北环保厅在全省范围内已组织开展了三轮大气环境执法专项行动，累计出动环境执法人员74200人（次），共检查企业45946家（次），发现问题企业7332家，涉及各类环境问题8258个，全省共立案行政处罚环境违法案件1977起，对环境违法企业形成了有效震慑。

河北省环保厅相关人士对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，随着河北环境执法专项行动的不断深入，通过保持严厉打击环境违法行为的高压态势，环境执法的效果已日益凸显。

在前三轮次执法行动中，相关执法检查发现企业污染防治设施缺失、污染防治设施不正常运行、粉尘防护措施不到位等问题普遍存在。

例如在11月进行的第二轮执法行动现场，邯郸执法组检查发现邯郸市鑫泰金属制品有限公司污染防治设施缺失，无组织排放严重。

廊坊市执法组检查发现河北国美新型建材有限公司存在煤气发生炉进料系统除尘设施不完善、碎玻璃原料进料系统未密闭等问题。

而今，这些企业都已采取了有效的措施，企业治污处理设施已运行正常。

在积弊已久的粉尘防护措施不到位问题上也有突破，例如前期执法检查发现玉田县古玉煤焦化工有限公司粉尘扬尘防护措施不到位问题，扬尘污染严重。附近老百姓曾深受煤尘飞扬之害，一直以来由于耗煤企业对建设料仓的积极性普遍不高，也因此导致了露天煤料场的扬尘污染治理困难。

而今在环境执法压力层层传导，该厂区已建设了封闭储煤棚。封闭式煤棚的建成，煤料也已入棚，使多年污染问题得以解决，周边环境得到了根本好转。

该企业环保负责人也表示：“有了封闭储煤棚，不仅减少了煤粉污染，还避免了露天存放的损耗，提高了经济效益。”

澎湃新闻从河北省环保厅环境综合执法局获悉，12月23日、12月24日各执法组对前期执法行动中发现的69个环境违法问题整改情况进行了“回头看”，其中66家企业积极落实执法整改要求，针对执法行动发现的污染防治设施缺失、污染防止设施不正常运行、粉尘防护措施不到位等突出环境问题逐步整改完成，问题整改完成率高达95.7%。

责任编辑：张玉