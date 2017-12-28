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财政部：2018年加快财税制度改革

财政部：2018年加快财税制度改革
2017年12月28日 20:41 央视新闻
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　　原标题：财政部：2018年加快财税制度改革

　　据财政部新闻办公室消息，12月27至28日，全国财政工作会议在京召开。会议指出，支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。（央视记者 董彬）

责任编辑：柳龙龙

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