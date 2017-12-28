原标题：财政部：2018年加快财税制度改革
据财政部新闻办公室消息，12月27至28日，全国财政工作会议在京召开。会议指出，支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。（央视记者 董彬）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 4天后买车将有这些大变化 不仅是省钱
- 【 军事 】 中国正造2支世界级舰队 新舰堆满船坞
- 【 财经 】 新华社：五星酒店拿马桶刷刷茶杯该摘...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 被问和王菲怎么过节？谢霆锋回答超甜...
- 【 科技 】 苹果CEO今年福利多：总收入达上亿美元
- 【 教育 】 教育部权威发布各类专业好大学排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有