茅台酒突然宣布涨价 董事长：价格是价值的体现

原标题：突然，茅台酒宣布涨价！但董事长袁仁国却说。。。

今天，贵州茅台公布了一份关于生产经营情况的公告，引起了市场的极大关注。

公告中，茅台公司预计2017年，茅台酒销量同比增长34%左右，预计实现营业总收入600亿元以上，同比增长50%左右，预计利润总额同比增长58%左右，公司力争2018年度实现营业总收入增长10%以上，但是这些并不是重点，关键是，公司自2018年起，适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。

茅台酒出厂价

将由819元/瓶提升至969元/瓶！

2017年，贵州茅台的表现堪称A股明星。从第一个交易日327.49元/股的开盘价起一路走高，400元、500元、600元、700元……股价不断创新高，令人惊叹不已。2017年11月16日，贵州茅台股价最高达到719.96元/股，总市值超过9000亿元，这一刻，也成为了贵州茅台的巅峰时刻。

然而所有人都在问，茅台的顶在哪，现在入手茅台，划算吗？贵州茅台集团董事长袁仁国，在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会现场，接受了央视财经记者的专访。他的一席话，意味深长。

贵州茅台董事长 袁仁国：价格是价值的体现

央视财经记者：茅台是否将“四高”——高酒价、高股价、高成长和高回报维持下去？

贵州茅台董事长 袁仁国 回应称，价格是价值的体现，价格高不高实际体现了价值。在采访中，他进一步表示，茅台坚持工艺，促进质量，不卖新酒。“为什么茅台酒质量好？我们坚持我们的质量，就是坚持工艺，促进质量，不卖新酒。当年生产的酒要五年以后才销售，当年销售的酒是五年以前生产的。明年有增量的部分，是五年以前就生产的，主要用于出口上，用于国家“一带一路”出口上。”

茅台提价股票跟涨 没有茅台股也该有启发

市场预计的茅台酒涨价，终于落地，这也是多头们一直敢于加仓茅台的最重要的理由，股价也从年初的327元，一路上涨至最高的719.96元，最高涨幅120%。从目前茅台的估值看，市盈率在32倍左右，在上证50成分股中处于较高的位置，而一旦涨价，情况马上就不一样了，涨的可都是利润。

简单测算，如果明年茅台销量不变，营收就能从600亿元上升至708亿元，增加的108亿元，没啥成本，去掉25%左右的税收，净利润就能增加80亿元左右，从今年的244亿元左右上升至324亿元，市盈率也就在26.7倍左右。这样来算，茅台既是大盘蓝筹，又是高成长。今年四月份央视财经记者也去茅台公司采访，当时的股价不到400元，而节目播出后，股价就一路上涨至最高的719元。

当然另一方面，也有不看好茅台的，主要的观点，就是现在喝白酒的年轻人越来越少，八项规定下，高端白酒消费被抑制，而且今年的贵州茅台销量大增，很多都被经销商给囤了起来，实际上的消费量根本没那么大。

记者发现，最近也有不少茅台的折价大宗交易，仅仅是昨天，就有12笔，总成交约19亿元，成交均价650.1元，较当日收盘价折价2.12%，但即使如此，长期来看，它的稀缺性，垄断性，决定了公司业绩的可持续性。而作为普通投资者，就算没买茅台，也应该从它的大涨中得到一点启示，喜欢炒小，炒绩差股的投资者，需要改改了。

投资者：茅台提价或不影响销量 股价涨幅有限

除了茅台，五粮液、剑南春等白酒品牌都已经宣布了提价。在投资者看来，茅台的提价势必会增加利润，但并不会对于销量产生太大影响。

有投资者认为，茅台今年股价涨幅巨大，因此明年可能会有所回调。也有投资者认为，随着利润增长，茅台依旧会受到市场热捧，股价会有所上涨，但涨幅有限。

在茅台历史上，曾经有过2000元一瓶难求的局面，2018年的茅台酒的一批价和零售价能涨到多少？茅台酒厂能否管控住一批价和终端价格？还得等到1月1日后揭晓。

责任编辑：柳龙龙