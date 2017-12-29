蔡当局官员因态度嚣张下台 台名嘴：民众不再姑息

台内政部门官员林国演乘座驾闯警哨时被拦查，脱口而出“我比你们指挥官还大”。（图片来源：台媒）

海外网12月29日电 台内政部门官员林国演和台外事部门官员陈华玉接连因施政状况下台，台湾名嘴李艳秋28日晚在脸书发文称，蔡当局里有一股嚣张政风，两人的下台证明老百姓已不愿姑息蔡当局嚣张的施政态度。

据台湾《中央社》报道，对于林国演和陈华玉在一天内接连下台，李艳秋称，“应该的”，那种嚣张、目中无人、随便糊弄的态度很严重。林国演乘座驾闯警哨时被拦查，他脱口而出“我比你们指挥官还大”，司机更要卫兵“吃狗屎”。经过马英九当局8年谨小慎微、树叶砸头都要说对不起的官风，台湾民众对林国演散发的官僚气持厌恶态度。

此外，台外事部门近日发行新版“护照”，但该“护照”的内页底图却误用了美国机场图，许多台湾民众对此极为不满，陈华玉也随之下台。对此，李艳秋称，陈华玉的下台一点也不冤，因为这个花费纳税人大把银子的单位，展现的施政态度是这样随便。

李艳秋认为，嚣张政风的形成，始自于好斗的蔡英文办公室。蔡办发言人总是火药味十足，说谎时更是脸不红气不喘。蔡英文总是发完声明，掉头就走，或是撂下一句“我可以说，但你们不能问。”蔡英文所谓“谦卑谦卑再谦卑”只存在于她胜选当晚。李艳秋质疑，为什么蔡当局认为该用嚣张取代谦卑？因为他们认为台湾民众容易欺骗，愿意容忍，但是他们错了，林国演和陈华玉的下台就是证明，证明老百姓已不愿姑息嚣张的施政态度，既然蔡当局不知什么叫谦卑，民众有责任教导他们如何谦卑。

对于李艳秋的文章，众多台湾网友纷纷留言称，“义正言辞，读完大快人心”、“蔡英文在就职前，谦卑谦卑再谦卑”、“民进党执政就是嚣张”、“用选票让他们下台”。（综编/海外网 张申）

责任编辑：刘德宾 SN222