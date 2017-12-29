原标题 环保部：京津冀秋冬大气污染物燃煤贡献率过半

环保部昨天（28日）公布的数据显示，燃煤、机动车尾气和工业废气排放是京津冀地区秋冬季PM2.5污染物的主要来源，其中燃煤对污染物的贡献率约为50%。

北京地区燃煤产生的硫酸盐在PM2.5污染物中占比已经降低至10%以下，但机动车尾气产生的硝酸盐则占到PM2.5成分的30%以上。

专家分析，京津冀及周边地区秋冬季大气污染物增长主要通过本地积累、区域传播和污染物的二次转化三种方式叠加产生。

责任编辑：张岩