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环保部：京津冀秋冬大气污染物燃煤贡献率过半

环保部：京津冀秋冬大气污染物燃煤贡献率过半
2017年12月29日 09:25 央视新闻
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　　原标题 环保部：京津冀秋冬大气污染物燃煤贡献率过半

　　环保部昨天（28日）公布的数据显示，燃煤、机动车尾气和工业废气排放是京津冀地区秋冬季PM2.5污染物的主要来源，其中燃煤对污染物的贡献率约为50%。

　　北京地区燃煤产生的硫酸盐在PM2.5污染物中占比已经降低至10%以下，但机动车尾气产生的硝酸盐则占到PM2.5成分的30%以上。

　　专家分析，京津冀及周边地区秋冬季大气污染物增长主要通过本地积累、区域传播和污染物的二次转化三种方式叠加产生。

责任编辑：张岩

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