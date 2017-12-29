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中国驻美使馆提醒防范极寒天气 注意节日安全

中国驻美使馆提醒防范极寒天气 注意节日安全
2017年12月29日 09:26 中国新闻网
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　　原标题：中国驻美使馆提醒防范极寒天气 注意节日安全　　

　　中新网12月29日电 据中国驻美国大使馆网站消息，据媒体报道，近期，持续的强冷空气将侵袭美国中部和东部地区，暴雪、强风及大幅降温等极寒天气，将从元旦起持续一周至10天时间。中国驻美国使馆提醒广大在美华人华侨、留学生、国内游客及中资机构人员，密切关注天气预报及美国政府发布的天气预警信息，尽量避免不必要的出行及户外活动。如确有出行安排，请随时关注航班及路况信息，提前做好出行规划。

　　同时，美年终节庆活动密集，大使馆提醒在美中国公民密切关注所在地区安全形势，前往人群密集区域时特别要提高警惕，注意安全，尽可能避免单独外出、深夜外出。如遇危险或突发情况，请冷静应对，优先确保自身人身安全，并及时拨打911电话报警（坚持说中文即可获得中文服务）。

截图自中国驻美国大使馆网站。截图自中国驻美国大使馆网站。

　　如需领事保护与协助，请拨打外交部24小时全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（0086-10-12308或0086-10-59913991，从美国拨打上述号码，请拨01186-10-12308，01186-10-59913991），或与中国驻美使领馆联系：

　　驻美国使馆：202-4952215，202-4952216，202-2975697

　　驻纽约总领馆：212-6953125

　　驻旧金山总领馆：415-8525924（工作时间），415-2168525（非工作时间）

　　驻洛杉矶总领馆：213-8078086，213-8078077（工作时间），626-5540535（非工作时间）

　　驻芝加哥总领馆：312-8059838

　　驻休斯敦总领馆：713-5219215，713-302-8655

责任编辑：张岩

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