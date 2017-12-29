原标题 蔡英文为民进党党工加薪 国民党提醒：台民众低薪

蔡英文。图片来源：台湾联合新闻网。

中新网12月29日电 据台湾联合新闻网消息，民进党中执会拍板，明年起民进党党工加薪3%，民进党团助理加薪5%，“社会新鲜人”任党工起薪每月30980元（新台币，下同）。因民进党主席蔡英文日前说“梦想”的最低工资数字是3万，民进党此次决策也被解读就是帮蔡英文圆梦。但国民党提醒蔡英文，别忘了还有个身份是台湾地区领导人。

国民党发言人钟沛君批评，蔡英文未担任台湾地区领导人时，开口闭口就是公平正义，但在担任台湾地区领导人后，却背叛劳工；基本工资三万已不算理想数字，却还只是她的梦想，这个梦想伤了多少劳工的心，“加薪3%不知够不够付医药费？”

钟沛君表示，近日劳工上街抗议，台北市长柯文哲建议台湾地区各官署加高围墙因应，但其实在抗议劳团被警方驱离，民进党当局切割基层民众，让大家彼此对立时，早在群众间开始筑墙。

钟沛君说，蔡英文身为民进党主席，为党工谋福利很正常，但国民党也郑重提醒蔡英文，别忘了您的另一个身份是台湾地区领导人，帮自家党工加完薪后，现在可以开始面对台湾人低薪问题了吗？现在只有将加薪的民进党工快乐迎接2018。

责任编辑：张岩