[台湾官员：台湾诈骗犯量刑并没有比较轻]12月28日，台湾“法务部”政务次长蔡碧仲在谈到肯尼亚电信诈骗案主犯被判15年时表示，自己曾办过很多的案件，遇到的大都是负责取走受害人汇款的中间人，他们“有些真的很可怜”，如果没有再往上发展，类似的情形不应贸然判重刑。蔡碧仲还称，台湾诈骗犯量刑并没有比较轻，若是诈骗犯再加上组织犯罪、违反洗钱防治条例，也是有可能被判10年有期徒刑的。
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