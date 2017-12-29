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蔡英文演讲脱口而出：我就任“总统”这500多年

蔡英文演讲脱口而出：我就任“总统”这500多年
2017年12月29日 21:16 环球网
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　　蔡英文在提到“就任总统500多天”时，口误说成了“就任总统500多年”，引起现场一阵笑声。

　　台湾《中时电子报》12月29日报道称，蔡英文当天在台“中科院”举办2017年媒体年终茶会时出现一段小插曲：她在提到“就任总统500多天”时，口误说成了“就任总统500多年”，引起现场一阵笑声。

　　报道称，蔡英文在致词中，谈及“国防自主、两岸关系、区域稳定、经贸成长”等严肃议题，但在接近尾声时，她脱口而出“就任总统500多年”，现场出现一阵笑声。蔡英文发现自己口误，面露笑容改口称“对不起，是500多天以来”，随后不好意思地说“500多年好像蛮长的”。

责任编辑：张迪

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