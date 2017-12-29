空气污染成台社会热点 环保数据与民众感受落差大

新华社台北12月29日电（记者李慧颖 李凯）2017年关将至，空气污染问题渐成台湾社会热点，中南部民众深受其害，抗议之声不断，媒体对此也进行了持续关注。不过，台当局环保部门29日却拿出全年监测资料表示，今年台湾空气质量事实上是变好了，民众感觉不好原因之一是源于媒体对此报道增多。

台环保部门资料显示，除了臭氧之外，台湾今年其余主要空气污染物浓度包括PM2.5、PM10等较之去年均呈下降趋势，空气污染红色警戒也比去年减少很多。

但监测也显示，云林、嘉义、台南、高雄、屏东等中南部地区PM2.5浓度超标的天数上升。台环保部门对此的解释是，今年中南部降雨量及降雨天数明显变少，加上部分地区于午间高风速时，加剧河川扬尘发生几率及强度，使得悬浮微粒浓度上升。

记者查看台环保部门空气监测资料发现，入冬以来，台湾中南部地区连遭严重空气污染天气，频发空气监测橘色（对敏感族群不健康）或红色（对所有族群不健康）警戒。这也愈发引起中南部民众的强烈不满。

12月17日，由台湾民间团体发起的全台“反空污大游行”在高雄、台中同时登场，呼吁当局不要模糊焦点、推卸责任，尽快拿出应对空气污染的具体措施，还中南部民众“呼吸权”，这是今年岛内第三次大规模“反空污”大游行；同月28日，彰化县民众2000多人包围台中火力发电厂抗议，要求“燃煤减量、反空污，还我蓝天”。

对于环保部门监测的资料与民众感受之间的落差，台环保部门的官员说，原因之一是由于媒体报道多了，民众比较警觉。但数字会说话，不能仅靠眼睛看到雾茫茫的景象，就说空气不好。

据了解，台湾中南部地区空气污染问题成因复杂，包括交通和逸散污染、工厂污染等，但燃煤量庞大的发电厂则被民间视为最大污染源。据台湾媒体报道，被彰化民众包围的台中火力发电厂的PM2.5排放量占台中市固定污染源的52%。

岛内舆论分析指出，民进党上台后，为了追求“非核家园”，不断提高燃煤电厂的运转率以支应电力需求，而大型火力发电厂又多集中在中南部地区。此外，台湾电力公司已规划未来10年再建2147万千瓦时火力机组，新增机组每年将增加2150万吨碳排放。

台湾竞争力论坛理事、来自嘉义县的李允杰说，民进党当局高喊2025年建成非核家园，强停核电，但至今仍看不到绿能弥补供电缺口的可能性，唯一选择只有扩充火力发电机组。民进党以意识形态治台，死保“反核”这一纲领，让老百姓尝尽空污苦果。

面对舆论压力，当局行政主管部门被迫紧急修正“空污法”，加重罚则，且可追偿不当利得等。29日，台立法机构将“空污法”修正草案交付委员会，并对其优先审查。

责任编辑：刘德宾 SN222