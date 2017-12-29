诗人余光中告别式于今日在高雄举行，两岸暨海外文化界人士到场送别，余妻范我存合十向大家致谢。（图片来源：台湾“中国时报”）

台湾地区前领导人马英九夫妇及中国国民党主席吴敦义出席告别式。（图片来源：台湾“中国时报”）

诗人余光中告别式今日在高雄举行，会场充满浓浓文学味。（图片来源：台湾“中国时报”）

原标题：余光中告别式今日举行 马英九及两岸文人齐聚送别

中国台湾网12月29日讯 据台湾媒体报道，台湾诗人余光中告别式于今（29）日在高雄举行，两岸暨海外文化界人士、亲友以及学生近千人齐聚为余老送别。台湾地区前领导人马英九携夫人周美青、中国国民党主席吴敦义到场悼念。现代诗人罗青等多位文人现场缅怀余老的文学风范，会场充满浓浓温馨的文学气氛。

余光中于2017年12月14日病逝，享寿90岁，家属于今日为他举办告别式。今日上午8点30分进行家祭，结缡61年的余妻范我存及4名女儿余珊珊、余幼珊、余佩珊、余季珊等家属以基督教的仪式进行告别，女儿以“奇异恩典”歌声为爸爸送别，期盼与爸爸“天家再见！”，令人动容。

告别式会场入口高挂诗人罗青“笔势长虹奇思妙句惊艳天下 为人痛快处世沉着淡定”的挽联，罗青还在仪式中叙述了余光中的生平。他说，回顾文学百年，余光中乃凤毛麟角，海峡两岸同聚一堂追忆余光中，于公于私，他应了无遗憾，“这场聚会是场喜丧”；余光中的美德是不吝赞美别人，他的名字翻成白话就是“我来世上发扬光大文化中国”。

台湾中山大学校长郑英耀感谢余光中一路陪伴中山大学成长，吸引无数学子前来学习。余老虽于1999年卸下教书重担，仍担任荣誉讲座教授，继续陪伴学子，中山人都喜欢尊称他“余老”，他像中山的“土地公”。

台湾中山大学文学院也在学校为永远的余老师发起“余光词组，诗海回响”校园追思活动，在师生常聚的菩提树广场挂上追思木牍，让众人写下对诗人的思念。

台湾政治大学教授陈芳明追忆与余光中数十年的交情，他说，自己是历史系学生，现在却在中文系教书，这个转折就是因在1967年时认识了余老师，往后他的学术道路与文学信仰都与余老师有关。

台湾地区前领导人马英九携夫人周美青在余光中逝世后日前已先行祭拜，今天的告别式，马英九夫妻乃二度前往，他们于上午9点25分抵达会场，向家属致意。

马英九夫妇全程参与，公祭后才离开，表情肃穆，未发一语。

高雄市政府由副市长史哲代表悼祭，市长陈菊赠送花蓝致意，未见台当局“总统”蔡英文及“文化部”长送挽联或花蓝。

余光中原籍为福建泉州永春，1928年10月21日出生于南京，是两岸暨港澳知名作家，其作品包括诗作、散文、评论等。他先后在港台两地任教，桃李满天下，曾任台湾中山大学文学院院长、外文系系主任，他在中山大学任教32年，为高雄和中山大学写下许多诗作。余光中遗体火化后，被安奉在高雄内门区龙岩生命园区。（中国台湾网 杨永青）

来源：中国台湾网

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责任编辑：张义凌