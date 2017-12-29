台媒体人评蔡赖满意度难再逆转:官员荒唐政风嚣张

原标题：官员荒唐政风嚣张 台媒体人评蔡赖满意度难再逆转

蔡英文（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网12月29讯 据台湾《联合报》报道，台外事部门第二代芯片旅行证件内页图片出错，误把美国华盛顿杜勒斯机场当成台湾的桃园国际机场。图片误植出包，外事部门惩处负责的“领务局”前后任“局长”，“领务局长”陈华玉调离现职，降调外事部门参事；前任“局长”龚中诚（现任“驻加拿大代表”）也受到处分调部办事。台湾地区货币政策主管机关28日表示，印制厂总经理陈永辉因督导失责，自请处分，已被予以申诫。

《联合报》发表评论文章指出，前后任“领务局长”调职，首批错植照片20万本，浪费8000多万（新台币，下同）人民税款，“行政院秘书长”卓荣泰向民进党公职人员表达歉意，但人民为何迄今还等不到外事部门的正式道歉？

台“领务局长”陈华玉调离现职，降调外事部门参事。（图片来源：台湾《联合报》）

文章表示，外事部门闹笑话在先，坚决不认错在后，外事部门公众会副执行长欧江安宣称百分之百是桃园机场，绝对不是杜勒斯机场，百分之百是台湾风貌。外事部门官员发言前没弄清楚真相，信口雌黄，欧江安身兼代表发言，却不能深思熟虑，只为护短，显然也未能妥善扮演与外界沟通外事政策的角色。

外事部门宣布惩处名单时强调，新旅行证件规划历时两年，两任“领务局长”都有责任概括承受，“领务局长”陈华玉原本就要在明年1月退休，下台虽不好看，却毫不影响陈华玉的权益。

前任“领务局长”龚中诚说，他离开职务时，旅行证件业务充其量只是启动阶段，他没有核定任何事。（图片来源：台湾《联合报》）

“驻加拿大代表”龚中诚不服，隔海伸冤，强调证件内容有什么更改他完全不知道，丝毫不提去年5月30日他曾在证件新图案的公文签字。文章说，他只顾推诿卸责，这种官员让外事部门多年以来遇事推诿卸责的丑态毕露。

文章指出，一个错，花了人民8000多万，外事部门发言人李宪章只认为这是有点疏失，8000万若只是小疏失，那什么才是大疏失？这凸显外事部门高官浑身僚气，不把钱当钱看，错了不知改，只知强辩，不然就是卸责。龚中诚若要跟外事部门争公理，人民要跟谁讨那8000万，请问龚中诚、陈华玉、欧江安、李宪章之流的人们，你们要付吗？

印制厂总经理陈永辉。（图片来源：台湾《联合报》）

据报道，26日证件出包事件发生，外事部门负责人李大维第一时间并不知情，他发现此事后指示外事部门要道歉。

报道指出，知情人士表示，这件事连环错是因为此案经手的官员都没有外派华盛顿的经验，搞不清楚杜勒斯机场的样貌。欧江安接受媒体查证时没有发现照片误植，对外坚称照片没错，出事以后还向高层汇报已向印制厂查证，印制厂强调绝对没问题，因为这些确认照片是否误植的过程延误了对外说明的时间。

对于龚中诚回马枪直指李大维要负责，知情人士透露，芯片证件要换图案是龚中诚在“领务局长”任内提出，龚中诚在去年5月30日签字，去年9月才“派驻加拿大”，“说他不知情，实在是说不过去”。

李艳秋（图片取自网络）

就在陈华玉下台前不久，据台湾《中时电子报》报道，台当局“内政部役政署长”林国演被爆耍官威，强闯成功岭营区遭卫哨兵拦检，入营受阻，林的司机还辱骂哨兵“你们都是吃狗屎的”“我比你们指挥官还大”也引发风波。随后，林国演请辞也被获准。

对于“役政署长”及“领务局长”接连下台，台湾资深媒体人李艳秋指出，这是应该的，虽然这两件事其实都不严重，严重的是那种嚣张、目中无人、随便糊弄的态度。

赵少康（图片来源：台湾《中时电子报》）

台湾媒体人赵少康表示，民进党执政后官员“乱辩护”，理不直但气壮，没理也要拗成有理。这一连串的“意外”事件，加上防务部门负责人在“立法院”的失控答询，都牵扯到失能的“政务官”以及崩溃中的高阶文官。他说，这些荒腔走板的执政表现，已经严重影响到台湾社会的稳定基础，甚至威胁到台湾未来的生存机会。

赵少康表示，民进党上台不满两年接连发生这些严重的问题，但高官完全没有认错道歉的诚意。他直言，蔡英文、赖清德的满意度调查直直落也是一定会出现的结果，而且很难再逆转。

蔡英文（右前）以及赖清德（左前）。（图片来源：台湾《中时电子报》）

台湾亲绿媒体日前公布民调，蔡英文信任度只剩32%，写下执政19个月以来新低；9月初接任“行政院长”的赖清德，不满意度较11月高出4.2个百分点。台湾政治大学教授陈芳明表示，蔡与赖发表谈话的态度，似乎有一点骄矜，这是一种权力的傲慢。尤其掌控所有的权力关节时，应该是更加谦卑才对。蔡赖的政治承诺，最后都打了折扣。

台湾资深媒体人李艳秋发表文章讽刺蔡当局，施政无能没关系，态度一定要凶狠，所谓谦卑、谦卑再谦卑，只存在于胜选当晚。她强调，既然这个当局不知什么叫谦卑，人民有责任教导他们如何谦卑。（中国台湾网 卢佳静）

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉