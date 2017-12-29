广西贺州幼儿园保育员因学生不听话虐童 已被刑拘

原标题：广西贺州一幼儿园保育员涉嫌虐待儿童 已被警方刑拘

中新网贺州12月29日电（赵琳露）12月29日，广西贺州市委宣传部向媒体通报，该市八步区红缨第一幼儿园一保育员因学生睡觉不听话，确实存在虐待儿童行为。目前该保育员涉嫌虐待被监护人罪，已被警方刑拘。

27日下午，八步区红缨第一幼儿园有家长向公安机关报警，怀疑其孩子在幼儿园内受到园方不正当对待，贺州市公安局八步分局接到报警后，马上到该园依法开展调查取证工作。八步区教育局也派出了调查组到该园了解情况。

当晚，八步区政府立即成立工作组进驻幼儿园，开展调查工作。责成该幼儿园迅速做好自查，同时做好家长、幼儿的安抚工作。

经过警方调查取证，同时邀请检察院提前介入侦查，涉案保育员赖某某在八步区红缨第一幼儿园工作过程中确实存在虐待被监护人的行为，其行为已经涉嫌违反《中华人民共和国刑法》之规定，涉嫌虐待被监护人罪。

目前当地公安机关已经依法对犯罪嫌疑人赖某某刑事拘留，同时对在幼儿教育工作中存在不当行为的八步区红缨第一幼儿园教师吕某某予以训诫教育处理。（完）

责任编辑：刘光博