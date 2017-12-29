上海港年吞吐量破4000万标准箱 继续保持世界第一

原标题：上海港年吞吐量破4000万标准箱继续保持“世界第一”

上海港年吞吐量破4000万标准箱 张亨伟 摄

中新网上海12月29日电 （记者 马化宇）2017年上海港装卸的第4000万标准箱29日在洋山四期全自动码头起吊，自此上海港成为全球唯一一个年吞吐量达到4000万标箱的港口，继续坐稳“世界第一大港”交椅。

洋山四期自动化码头作业场景 张亨伟 摄

据统计，2017年下半年以来，上海港日均昼夜集装箱吞吐量达到11.3万标准箱，作业效率同比提高了8.1%，并创下昼夜集装箱吞吐量130414标准箱的作业纪录。至12月29日，上港集团2017年集装箱吞吐量踏上4000万标准箱的新台阶，使上海港成为全球首个集装箱年吞吐量突破4000万标准箱的港口。

回顾上海港集装箱的发展历程，随着1978年“平乡城”轮在张华浜码头鸣笛起航，拉开了上海港集装箱运输的大幕，当年即实现集装箱吞吐量7951标箱。此后，上海港率先在全国试点集装箱工业化试验，1994年吞吐量达到100万标准箱，并由此走上了发展的快车道。2003年，首次突破1000万标准箱。2006年，首次突破2000万标准箱，在世界大港中名列前茅。2010年货物吞吐量和集装箱吞吐量全球排名双第一，实现了历史性的跨越。

上海港年吞吐量破4000万标准箱 张亨伟 摄

自此，上海港集装箱吞吐量开始连续问鼎世界第一。2011年，首次突破3000万标准箱。统计数据表明，上海市外贸物资中99%经由上海港进出，上海港每年完成的外贸吞吐量占中国沿海主要港口的20%左右。

上海港年吞吐量破4000万标准箱 张亨伟 摄

今年12月10日，经过3年时间建设的全球最大集装箱自动化码头——洋山四期正式开港试运营。自动化码头共建设7个集装箱泊位、集装箱码头岸线总长2350米，设计年通过能力初期为400万标准箱，远期为630万标准箱。（完）

责任编辑：刘光博