台媒：新南向业绩没法看 绿营爱讲是为花钱占位

原标题：盘点新南向“黑机关”：业绩根本没法看

岁末年终，各行各业都开始盘点业绩，台当局各个部门当然也不例外。台当局领导人蔡英文日前召开台湾安全会议，举行所谓“对外经贸战略会谈”。会上盘点今年一月到十月，台湾与新南向国家贸易额成长百分之十七，民众来台成长31%，留学生成长9%云云。偏偏同步的，“监察院”也在各部会巡查，记者会上“监委”不满于盘点结果，指出新南向定位不清、目标游移，人才交流难以扩大，来台投资金额更创近五年新低等等。

台湾《中央网络报》29日发表评论说，大家都知道，绿营爱讲“南向”、“新南向”，无非都属“西进”的替代品，甚至只是遮羞布。所以其内容空洞无所谓，其效果不彰没关系，“政策”、“战略”大帽子一扣下来，有钱可花、有位子可坐，才是最重要。君不见，黑机关“新南向办公室”空转了一年多，刚刚宣布裁撤，现在又成立“新南向政策专案小组”，换汤不换药，自是引来蓝营“立委”的一阵挞伐。

经贸这档事，不可能临渴掘井，更不可能逆势而为。以前台湾靠美、日，是人家有钱，台湾有工；后来西进，是台湾有钱，对岸有工。试问今天，蔡英文喊南向，彼此的依赖关系在哪里？就算他们有工，台湾的钱在哪里？如果说，大家都在作同样的打算，重点布局东南亚的话，那台湾又有多少本钱，可以跟进这种游戏？还难道，是要他们出钱，台湾出工吗？

或许是真想人家出钱吧！？蔡英文当局年来不断鬼扯，宣称东南亚观光客能够如何如何取代陆客，成为此间观光业的救星。结果游览车运将抱怨，说出他们的团，根本没有消费力，产生不了周边效益。反而是假观光真打工猖獗，越南妇女蜂拥入台，当起农业移工，抢了本地采茶妇的饭碗。新南向盘点起来，业绩能看吗？这等逆天的政策或战略，真只是证明台湾在坐吃山空而已！

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌