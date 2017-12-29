报告显示：我国中小城市住宅用地增幅高于大城市

原标题：报告显示我国中小城市住宅用地增幅高于大城市

昨天（28日），中国土地勘测规划院在京发布《全国城镇土地利用数据汇总成果》。报告显示，城镇土地面积增速总体呈放缓趋势。

该份报告覆盖全国698个城市、18883个建制镇自2009年至2016年的城镇各类土地利用数据。

截止到2016年12月31日，全国城镇土地总面积943.1万公顷。其中，城市面积占46.0%，建制镇面积占54.0%。

区域上，东部地区城镇土地面积占全国城镇土地总面积的40.0%，中部地区占23.3%，西部地区占26.6%，东北地区占10.1%。

2009年至2016年，全国城镇土地面积增加218.1万公顷，增幅为30.1%，年均增长3.8%。增长速度总体呈逐渐放缓趋势，年度增幅由2010年的4.7%下降至2016年的2.9%。

中小城市住宅用地增幅高于大城市

此外，报告还显示，城镇住宅用地增幅总体呈放缓趋势，增长向中西部地区、中小城市偏移。中小城市住宅用地增幅高于大城市。

2009~2016年，全国城镇住宅用地面积累计增幅为31.6%，与全国总增幅基本接近，且增幅总体呈放缓趋势。

2009~2016年，中、西部地区的城镇住宅用地年均增幅介于5%、6%之间，均大于东部、东北部地区的年均增幅。对于不同规模城市，2009~2016年，其住宅用地的年均增幅呈现出“小城市>中等城市>大城市>特大城市和超大城市”的特征。

中国土地勘测规划院地籍所所长 姜栋：因为现在国家对特大城市大城市的发展规模有控制，重点在扶持中小城市，所以说现在的中小城市用地增长速度快。

责任编辑：张岩