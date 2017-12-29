北京元旦假期高速路不免费 机动车不限行

原标题 北京：元旦假期高速路不免费 机动车不限行

记者从北京市公安交管部门获悉，元旦假期3天，机动车不受尾号限行限制，但高速公路不减免小客车通行费用，预计全市滑雪场、公园景点周边以及各条高速将出现交通压力较大的情况。

元旦假期，高速公路虽不减免小客车通行费用，但旅游、滑雪、休闲、探亲等出行需求旺盛，高速公路流量只增不减。明年1月1日16时左右，高速公路将出现进京方向的车流高峰。京藏、京港澳、京开、京承等高速公路交通压力较大。

交管部门介绍，随着冬奥会申办成功，冰雪运动也在逐年升温。北京周边的南山、军都山、渔阳等滑雪场不管在周末假期还是冬季节假日都会吸引大量爱好者。特别是近城区的几个滑雪场热度较高，9时至10时、12时至14时、16时至18时三个时段，周边道路的车辆最多，交通压力最大。

从往年情况看，12月31日晚间，中华世纪坛、三里屯、蓝色港湾、世贸天阶、太庙等地都将举办新年倒计时活动，今年永定门城楼、北京电视台（东三环）也将有跨年活动。预计上述活动入场前和散场后，观演车辆集中，周边道路的瞬时交通压力将较为突出。

北京交警提示，节后的第一个工作日为1月2日（周二），机动车限行尾号2和7。（央视记者 于晶晶）

责任编辑：张岩