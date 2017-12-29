2017年中国大使金句倾倒世界 哪句话最让你触动

原标题：2017年，中国大使们的金句让世界倾倒！

12月28日，习近平在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节并发表重要讲话。

中国驻外大使作为中国最高外交代表，其言谈举止都是在展现中国形象，宣示中国政策，消除外界对中国的偏见误区。

在昨天的讲话中，习近平多次提到“新时代”。

新时代的中国大使面临着全新的使命和挑战。

近年来中国驻外大使，越来越多的借助西方主流媒体平台发声。许多中国大使精通外语，早已是当地媒体的“常客”，比如驻英大使刘晓明，驻美大使崔天凯，驻日大使程永华，驻德大使史明德。

中国大使们不仅精通外语，面对西方记者的快节奏“拷问”也可以快速应变，对答如流，简单直接、不卑不亢。尤其是面对西方国家的部分不友善言论，中国大使选择主动表态，对不实报道进行主动回应甚至怒怼，这些霸气的言论不仅让中国人觉得扬眉吐气，也让世界为之倾倒。

2017年

中国的大使们的精彩发言

01

中国常驻联合国代表

时任中国常驻联合国代表刘结一脱稿回击临场发挥：“无端歪曲、攻击其他成员国庄严立场的做法，是极不负责任和荒谬的。这恰恰表明有关国家理屈词穷、别有用心。”

在2017年2月的最后一天，联合国安理会就有关叙利亚化学武器问题的决议草案举行表决。这份草案由法国、英国和美国联合起草。旨在以化学武器为由对叙利亚进行制裁。

中国与俄罗斯都行使了否决权，草案未获通过。

投否决票之后，几位西方国家代表对中国和俄罗斯轮番“发难”，他们显然“有备而来”，对着发言稿慷慨陈词。

英国代表马修·里克罗夫特发言称：“我对俄罗斯否决决议草案表示震惊，对中国同样行使否决权表示诧异和失望。”“这与他们（中俄）所宣称的支持不扩散原则并不一致。”“否决今天的决议，他们损害了安理会以及国际条约的信誉。”

▲英国代表里克罗夫特

随即，美国、日本代表也出言附和。

▲美国代表与日本代表

对此，时任中国常驻联合国代表刘结一几次脱稿发言：

“中国在化学武器问题上的立场是明确、一贯的。我们坚决反对任何国家、任何组织、任何人在任何情况下使用化武， 坚决主张惩处任何使用化武的行为。中国本身就曾是别国使用化武的受害者，中国比任何国家都有权表达对使用化武的谴责。”

除了“要坚持政治解决叙利亚问题的大方向”这样的一贯立场，刘结一还在发言中指出，“无端歪曲、攻击其他成员国庄严立场的做法，是极不负责任和荒谬的。这恰恰表明有关国家理屈词穷、别有用心。”

02

驻美大使

驻美大使崔天凯2017年仍然金句频出，每次发言都能得到国内外网友的一致叫好！

“美国某些媒体最好重学一遍初级经济学！”

11月15日，中国驻美大使崔天凯在美中政策基金会2017年度的晚宴演讲中，面对美国政府、工商、智库、媒体等各界人士200多人，强调特朗普此次访华，比礼宾安排更重要的是两国元首之间沟通的深度和广度。他们再次确认了两国日益增长的共同利益，以及为了两国人民的利益，双方需要进行更好和更密切的合作。

▲11月15日，中国驻美大使崔天凯在出席美中政策基金会2017年年度晚宴并发表演讲。

面对某些美国媒体针对两国经贸关系的指责，崔天凯则给出了“简单实用”的建议。他认为，这些人最好重温初级经济学。

“美方一些人在批评中国的时候，应该‘自己照照镜子’，他们批评中国的话可能正是在描述自己。”

在10月底特朗普访华前的一次媒体采访中，当被问及美方人士批评中国对周边国家实行“掠夺性”经济政策时，崔天凯给出的回答同样令人拍案叫绝，他指出这些人在批评中国时，应该自己“照照镜子”。

很快，这个“照镜子”的说法不仅被美国媒体广为引用，还得到了美国网友称赞。

美国网友也对崔大使深表赞同：

“崔天凯大使对于美国的评价简直太对了！为什么有那么多的国家讨厌美国？真的，每次听到美国外交官谈论资本主义和民主的优势时，都让人很尴尬。”

“当中国比美国表现得更成熟稳重时，美国的领导力和信誉还在不断创下新低……”

“中国不寻求全球主导权。”

12月20日，崔天凯接受美国有线电视新闻网（CNN）首席国际记者阿曼普采访，就如何看待美刚出台的《国家安全战略报告》、中美关系、朝核等问题回答了提问。

在被问及如何评价美国新出台的国家安全战略报告及其中涉华内容时，崔天凯表示，称得上“战略性”的报告，需要体现几个原则，一是要有真正的全球视野，二是要有长远的眼光，三是要有建设性和合作态度。坦率地讲，这份报告在以上三个方面都有值得改进之处。

崔天凯说，中国不寻求全球主导权。当今时代，世界各国既面临共同挑战，也拥有日益增长的共同利益，我们认为最重要的是建立一个广泛的全球伙伴关系，共同应对挑战。中国的目标是构建人类命运共同体。

03

驻加拿大大使

驻加拿大大使卢沙野直率批评加拿大媒体：“他们总觉得加拿大高人一等。”

中国驻加拿大大使卢沙野在今年7月初接受加通社专访，坦率谈及加媒体对中加关系的误解、对中国的偏见，引起加媒关注，也招致一些人不爽。

▲中国驻加拿大大使卢沙野

卢沙野在采访中表示，他从加拿大媒体报道中发现一些问题，比如在中加经贸合作中，似乎加方总感觉他们在吃亏，怕中方买光他们的资源，偷走他们的先进技术。怕中加一旦签订自贸协定，中方就会占领他们的市场。

他们似乎对中国抱有比较重的防范心理，总是把中国当作敌人，觉得中国会威胁他们的国家安全。

还有一点，他们看不上中国，觉得中国没有民主、人权、自由，一无是处，不值得打交道，不值得为了从中国获得经济利益而放弃自己的价值。

总之，他们不把中国放在和加拿大平等的地位上来看待，总觉得加拿大高人一等。

卢沙野说，加拿大某些媒体经常把人权问题同经贸问题混为一谈。中国不怕谈人权，只不过我们不想把这个问题和自贸协定谈判搅在一起。自贸协定就是自贸协定，我们不希望其中掺杂过多的非经贸因素。

04

驻英大使

驻英大使刘晓明接受了英国独立电视台直播专访时毫不含糊：“这不是事实！”

驻英大使刘晓明是英国媒体的常客，面对英国媒体的“明枪暗箭”，每次都能轻松化解，他曾引用过丘吉尔的名言，也借用过《哈利·波特》来打比方。2017年，刘晓明面对英国媒体，再一次见招拆招。

11月19日，驻英国大使刘晓明接受了英国独立电视台“佩斯顿星期日访谈”节目的直播专访。

▲刘晓明接受英国独立电视台“佩斯顿星期日访谈”节目直播专访。

节目开始后不久，主持人佩斯顿就有意把话题引到了刘晓明曾任中国驻朝鲜大使的经历，并直奔重点：“西方的关切是，中国没有对朝鲜施加足够压力，迫使其放弃核试。”

“这不是事实。”刘晓明毫不含糊地答道：“实际上，中国已经尽一切努力劝说朝鲜放弃核试。”

大使还提到自己的亲身经历：“我担任中国驻朝鲜大使时，一直努力劝说朝方，发展核武器不符合朝鲜的国家利益。”

紧接着，刘晓明又从朝鲜的诉求和联合国决议等方面做出详尽解答。主持人抛出的尖锐问题一个接一个被轻易化解。

最后，谈及对朝核问题的前景是否悲观时，刘晓明大使表示：“我持谨慎乐观态度。我始终相信，只要各方保持接触，鼓励朝鲜重返谈判，我们能够找到解决危机的外交方案。”

05

驻斯里兰卡大使

驻斯里兰卡大使易先良：“我们与某些大国不同，没有任何不可告人的目的。”

11月7日，斯里兰卡《科伦坡公报》刊登了一篇中国驻斯里兰卡大使易先良署名英文文章。

▲易先良署名的英文文章截图

“我注意到，美国代理助理国务卿威尔斯女士近日在国会公开声称，中国对斯提供非优惠性质贷款造成了斯‘不可持续的债务负担’，这完全是无稽之谈。”

文章明确驳斥了美国官员抹黑中国援斯的有关言论。

▲驻斯里兰卡大使易先良

易先良大使写道，事实上，中国对斯贷款绝大部分是优惠性质，而通过贷款建设的相关设施也为斯经济社会发展发挥了重要作用。

“中国与某些大国不同，在斯合作没有任何不可告人的目的。中国从未寻求垄断他国港口或任何行业。我们始终采取开放包容互赢的态度，为斯发展繁荣添砖加瓦。”文章这样强调。

06

驻巴基斯坦大使

西方媒体频频挑刺，中国驻巴基斯坦大使姚敬回应：“中巴经济走廊没有隐藏目的，也没有要掩盖之处。”

▲中国驻巴基斯坦大使姚敬

针对一些西方媒体近来频频挑刺中巴经济走廊（CPEC），中国驻巴基斯坦大使姚敬做出回应。

据巴《国民报》10日报道，姚敬在接受巴媒采访时明确表示，中巴经济走廊没有任何隐藏目的，也没有要掩盖之处。他说，一些个人和国家对此发出争议观点并表达对该项目的担心，这是他们的权利。他邀请那些担心中巴经济走廊的国家到巴基斯坦亲眼观看该项目。

07

驻南非大使

11月20日，中国驻南非使馆在官网发表声明，怒怼部分西方媒体：某个别西方媒体将津政治危机同中国挂钩纯属别有用心

“近日，某个别西方媒体声称奇温加上将不久前赴华访问期间就15日在津采取的相关军事行动事先向中方进行了通报，这一说法纯属无稽之谈、无中生有。某些人试图将津发生的政治危机同中国挂钩，目的是要挑拨和离间中非关系，损害中国形象。有关报道逻辑不通、前后矛盾，其险恶用心昭然若揭。”

驻南非大使林松添：“一个持久和平、长期稳定和可持续发展的非洲符合非洲和世界人民的共同利益，也是国际社会共同努力的方向。”

2017年11月16日，驻南非大使林松添赴CNBC非洲台约堡演播室接受专访。CNBC非洲台由美国公司投资，在48个非洲国家信号落地，其受众被认为是非洲最富有影响力的社会精英。

林松添就中非关系、中国企业在非投资、中共十九大对未来中非关系的影响、中国民主和言论自由、中共领导人选举程序、津巴布韦局势等回答了记者提问。

林大使结合自身长期对非工作经历，阐释了中非“兄弟加朋友”关系的深刻内涵，表示中非就像一家人，总是相互理解，相互支持。

林大使说，一个持久和平、长期稳定和可持续发展的非洲符合非洲和世界人民的共同利益，也是国际社会共同努力的方向。为此，中国政府鼓励中国企业赴非开展投资及互利合作。林用翔实的数据说明了中国在几内亚等非洲国家投资给当地人民带来的实实在在好处。

08

驻俄罗斯大使

驻俄罗斯大使李辉：“解决朝核问题既不能‘呈匹夫之勇’，也不能‘单枪匹马’。”

▲中国驻俄罗斯大使李辉

中国驻俄罗斯大使李辉12月25日接受“今日俄罗斯”国际新闻通讯社的专访。

针对如何解决朝核问题，李辉说：“我想强调，解决朝核问题要标本兼治。任何疾病都要对症下药，才能起到效果。既不能“呈匹夫之勇”，也不能“单枪匹马”，各方要保持冷静克制，美朝双方应展现出对话诚意，相向而行，朝核问题才能迎来柳暗花明。”

09

驻巴西大使

驻巴西大使李金章：“困境中的不离不弃将为中巴合作未来带来更多机遇。”

▲驻巴西大使李金章

巴西主流大报《经济价值报》26日发表就中巴经贸合作对驻巴西大使李金章的书面采访。当天的《经济价值报》用头四个版面介绍中国及中巴合作。

▲巴西《经济价值报》采访李金章大使

李金章在采访中表示前两年巴西经济的衰退期，中资企业经历阶段性困难，但仍坚守与巴西共渡难关，对巴西经济复苏起到了重要提振作用。中巴合作的互补性极强，相信困境中的不离不弃将为未来带来更多机遇。

中国前驻荷兰大事华黎明

评价外交工作

▲中国前驻荷兰大事华黎明

1、驻外使节要为中国发展提供一个和平友善的国际环境。

尽管面临各种风险和挑战，但和平与发展依然是当今时代的两大主题。中国前驻伊朗、阿联酋、荷兰大使华黎明介绍，我国驻外使节的一个重要任务，就是要为中国发展提供一个和平友善的国际环境。

“很大一部分精力就是要发展同世界上所有国家的友好关系，和结构性矛盾的一些大国我们也要想尽办法管控好分歧，同时维护好我们国家的主权、尊严、领土完整。”

2、驻外使节的工作重心发生变化

目前，我国已经是世界第二大经济体，与其他国家和地区间的交往也日益密切。截至去年底，我国在境外设立企业超过3万家，分布在全球190个国家和地区。每年我国的出境人数超过1亿人次。华黎明表示，随着我国综合实力的增强和国际地位、国际影响力的提升，驻外使节的工作重心也在发生着变化。

华黎明：“驻外使节大量的工作，侧重于发展双边领导人之间的高层互访，还有很大一部分精力用来推动双边的经贸关系和文化交流，这是很大的一个变化。第二个就是中国在海外利益的保护。过去中国在海外的投资、在海外经商的公民人数很少。这些年大量增加之后，驻外使领馆这方面的任务大大加重了。像我们当年担任大使时，这些都是不曾有过的经历。”

通过联结遍布世界的“朋友圈”，主动参与全球治理，中国正日益走近世界舞台的中央，前所未有地吸引着世界关注的目光。进入新时代的中国外交，一方面要为中国发展继续营造更好的外部环境，提供更广泛的外部助力，也要为人类发展进步作出新贡献。华黎明说，驻外使节在新时代中国外交中还将承担更多新的使命。

华黎明：“首先，要跟全世界讲好中国故事，让全世界都能够进一步了解中国迅速的发展、中国的崛起中间所包含的善意。第二呢，就是发展同所有国家的友好关系，推动习总书记所提出来的人类命运共同体这样一个前景和理想。中国使节在这方面可能将来还要做大量的工作。”

来源：人民网国际、参考消息、新华网、参考消息网、上观新闻、环球时报、中国驻南非大使馆官网、外交部网站、中国之声《新闻纵横》

责任编辑：张岩