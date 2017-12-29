香港首宗机顶盒侵权案宣判 三名男子分别被判监

原标题：香港首宗机顶盒侵权案宣判 三男子分别被判监

香港海关版权及商标调查科高级监督叶慧婵接受记者采访。图片来源：香港《文汇报》。

中新网12月29日电 据香港《文汇报》消息，香港海关3年多前发现一款机顶盒，透过译码now TV频道的加密信号，令客户不用缴付now TV月费，便可享用now TV 11条收费频道节目。涉案3名男子早前认罪，昨日被分别判监21个月至27个月，香港海关欢迎法庭裁决，并表示此次是香港首宗被定罪机顶盒侵权案。

香港海关：判决助打击网上侵权

香港海关版权及商标调查科高级监督叶慧婵表示：“法庭判处27个月监禁，是香港涉及网上侵权罪行的最高判刑，裁决及相关判刑，应能对类似侵权活动起到阻吓力，对打击网上侵权罪行意义重大。”

叶慧婵呼吁市民若发现任何怀疑侵权活动，可向海关举报。

被告钟羽翔（40岁）、何国祥（54岁）及林兆伟（54岁），分别承认串谋诈骗、提供规避器件或服务及管有有关器材等6项控罪，后两项控罪涉及违反《版权条例》。

法官：纵非主脑 从犯有罪

法官林嘉欣判刑时指，钟羽翔和何国祥两人是技术员，林兆伟则是推销员。

虽然3人求情时说案件主脑另有其人，法庭接受主脑可能另有其人。但根据案情，各人对所做的事非常清楚，相信3名被告有份推动非法业务，罪责相同。

判刑以3年监禁做起点，考虑到3人愿意认罪，当中何及林有向控方提供协助，准予减刑，两人各被判监21个月，钟虽然不是案件主脑，仍须判囚27个月。

2014年临近世界杯时，海关在可疑网站发现一款名为麦格盒子的机顶盒，经调查发现，案中两名技术员是收费电视NowTV的用户，他们在住所用计算机程序传送解密的NowTV信号到内地服务器，给麦格盒子用户收看。

姓钟被告同时应一名内地人要求，透过他的IP地址窃取Now TV信号，收取了两万元人民币报酬，姓何被告则负责提供协助，他事后也有报酬。

至于姓林被告，他是深水埗鸭寮街一间店铺职员，以日薪300元（港币，下同），在店铺售卖每个价值2，500元的麦格盒子，并声称盒子可以收看190多条频道，其中11条属Now TV。

法官表示，案中卖出了大约1，000个麦格盒子，以Now TV当时月费450元计算，估计电讯盈科最多可能损失约400万元。

责任编辑：霍宇昂