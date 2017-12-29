邱毅：蔡当局这3做法将使2018两岸情势更加凶险

原标题：邱毅预言：蔡当局这3做法将使2018两岸情势更加凶险
中国台湾网12月29日讯 蔡英文当局上台后，两岸关系陷入瓶颈，面对2018年适逢台湾“大选”，两岸情势会如何转变？据台湾“东森新闻云”报道，前国民党“立委”邱毅列出三大理由，大胆预测“会更加凶险”。
邱毅表示，首先是关乎到2018年的选举，民进党为了操作选举必会挑动民粹、激化两岸对立；第二点是因为“促转条例”通过、“公投法”门槛下修，因此“文化台独”、“去中国化”必定会如火如荼的展开；第三点则是蔡英文对于“统派”的清算将越演越烈，除了国民党外，马英九更会“多案齐发、成为斗争的标靶”。
除了内部的混乱局势，邱毅也预言，在民进党大搞民粹之时，大陆对于“武统”的声浪更会增加，伴随而来的是台湾的第二次“断交潮”。在国际地位被边缘化的同时，企业人才出走、社会矛盾、经济困境都是可预见的，因此未来一年台湾的前景必定会“越发严峻”。
邱毅说，若在这样子的操作下，台湾真的会“穷到只剩下选举”，对这样的台湾感到疲倦、又有些家底的人必定会离开台湾，或者对政治产生冷感，而被称之为民主代表的选举，最后也沦为跟着民粹号角自娱的选举了。（中国台湾网 李宁）
来源：中国台湾网
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