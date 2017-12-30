元旦加班费怎么算：1日领3倍工资 30日31日领2倍

原标题：元旦小长假，你的加班费怎么算？

新华社上海12月30日电（记者周蕊）元旦小长假，加班工资应该怎么算？记者从劳动部门了解到，2018年元旦的加班费是这样计算的：单位应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资。

据国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知，2018年1月1日放假，与2017年的最后一个周末也就是12月30日、31日连休。

根据相关法规，用人单位在1月1日安排劳动者加班的，应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%另行支付加班工资；12月30日到31日期间用人单位安排劳动者加班的，可以选择给劳动者安排补休而不支付加班工资，如果不给补休，则应当按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资。

计算加班工资时，日工资按平均每月计薪天数21.75天折算，小时工资则在日工资的基础上再除以8小时。在确定加班工资的计算基数时，劳动合同对工资有明确约定的，按不低于劳动者所在岗位相对应的工资标准确定。劳动合同对工资没有明确约定的，按集体合同约定执行。用人单位与劳动者无任何约定的，按劳动者本人所在岗位正常出勤月工资收入的70%确定。

按照2017年4月1日起上海执行的月最低工资标准2300元计算，劳动者明年元旦的加班工资至少有317元。如果3天都加班、不调休，加班工资至少有740元。

责任编辑：桂强