蔡英文与媒体年终茶叙 上任500天脱口说成500年

原标题：蔡英文与媒体年终茶叙 上任500天脱口说成“500年”

蔡英文。（图片来源：台湾《中国时报》）

中国台湾网12月30日讯 台湾地区领导人蔡英文上任500天，昨天（29日）与媒体年终茶叙时，却脱口说成“500年”。台湾《中国时报》报道指出，可想而知，这些日子以来，蔡英文心里有如漫漫长夜、度日如年，让她感概最深的，大概就是离她越来越远，却是民进党从朋友变成敌人的劳工与青年。

据《中国时报》报道，蔡英文的年终记者会，特地选在“国防”科技研发重镇的“中科院”，并开放外媒及身份敏感的港澳媒体，显示她宣示“国防自主”的决心。报道称，不难看出，在内政动荡的时刻，她想传达给台湾人民“稳健”“平衡”的状态。

报道称，民进党执政后，蔡英文面临最大挑战的是“内政”问题，而频频挑战她的，却都是与民进党长期以引为傲的劳工及年轻人。会中蔡英文说，就任台湾地区领导人这500多天以来心情蛮复杂，每次改革遇到困难或阻碍的时候，晚上回到家里，“我也会反覆地想，我真的要再坚持下去吗？”每次想，答案都一样，“我一定要坚持下去，这些事一定要做。”

报道指出，年金改革的纷争，已渐渐随着时间，或许渐渐要淡去了，而如今让蔡英文“反复地想，我真的要再坚持下去吗？”的纠结，不外乎就是“劳基法”修订、同婚等议题，这些改革，有许多是她竞选时对年轻人、劳工的承诺，现在这些人，却都站在她的对立面。

报道称，把就任500天脱口说成500年，蔡英文自觉说错话，当场苦笑。报道引用《康熙王朝》主题曲中一段唱出康熙帝心声的歌词“我站在风口浪尖紧握着日月旋转，愿烟火人间安得太平美满，我真的还想再活500年”指出，帝国虽然不在，但相信，坐在最上面位子的人，最能了解个中滋味。

来源：中国台湾网

责任编辑：霍宇昂