新华社谈2017年两岸印象：“茫”与“创”的落差

新华社北京12月30日电 题：2017年的两岸印象：“茫”与“创”的落差

又到岁末，两岸的年度汉字相继出炉。在台媒举办的评选中，“茫”当选台湾年度汉字；在两岸媒体共同主办的评选中，“创”成为两岸关系年度汉字。

在现代汉语中，“茫”一般指没有边际、看不清楚或者无所知，多作茫然、迷茫；“创”则意指开始做、初次做，常用来形容开创、创新。

茫然、迷茫与创新、创造，一个代表不知所措、看不清方向、彷徨蹉跎，一个则代表朝气蓬勃、奋发有为、乐观向上。

年度汉字是个高度浓缩的符号，既是对刚刚过去这一年的检省和总结，也包含对来年的期盼和愿景。“茫”与“创”生动概括了2017年海峡两岸各自的发展现状和未来前景。

乱政下的岛内迷局

2017年是民进党重新执政后第一个完整的施政年度。回顾这一年民进党当局的施政脉络不难发现，在其事关民生的多项政策决策中，充满了混乱、争议和自相矛盾。

以民进党当局强推的“劳基法”修法为例，从年初正式实施“一例一休”开始就争议不断。10月又推出新的修法草案，公布后即引发劳工团体强烈批评，认为修法严重损害劳工权益，让劳工处境更加艰困。此后民间的大规模街头抗争不断，直至年末。

8月15日，一场大停电暴露出台湾电力状况异常紧张、供电系统脆弱不堪等问题，民进党当局的“非核家园”政策也饱受质疑。此后当局为了追求“非核家园”，不断提高燃煤电厂的运转率以支应电力需求。

其恶果在这个冬天终于爆发，岛内中南部地区空气污染加重，大批民众走上街头高喊“还我呼吸权”。岛内舆论指出，在当局刻意摒除干净核电不启用的情况下，其宣称的稳定供电与对抗空污已陷“自相矛盾”的困局。

在经济层面，“新南向政策”被台当局视为解困岛内“闷经济”的法宝，台当局上台后即成立“新南向政策办公室”。而12月13日，台当局却突然宣布这一办公室将从2018年起停止运作，理由是“新南向”已经超前发展。此举再度令岛内舆论茫然：“新南向”到底“南向”到哪里了？还是已变成“新难向”？岛内网友嘲讽“有人有印象这个办公室到底做了什么吗？”

与在民生政策方面的混乱截然不同，在某些方面民进党当局却是一以贯之、不遗余力。比如拒不承认“九二共识”、“去中国化”小动作不断、荒腔走板地“南向寻亲”、大幅度降低“公投”门槛，最近甚至出动检警侦讯促统的年轻人，“台独”的脚步一刻不停。再比如，推出“不当党产处理条例”“促转条例”、修理“妇联会”、起诉前领导人，醉心于镇压和绞杀政治对手。

此外，岛内多个机构的调查显示，尽管今年台湾经济会有缓慢增长，但民众的薪资还是原地踏步，“闷经济”的格局依旧。

“当初大家选择民进党，是希望日子过得更好。而现在，大家对自己当初的选择很疑惑，对未来很迷茫，可以说是一片茫茫然。”台湾青年杨宪宗说。

“双创”开启两岸新天地

相对于岛内民众对个人前途以及两岸前景的迷茫，60多岁的苏州台商张国鑫则是“失落”。他说，当年作为“领头羊”来到大陆，习惯了各界的倚重，现在却发现大陆企业和自己的差距越来越小。

张国鑫认为，这既有政策“红利”消失的原因，更重要的是大陆企业在管理理念、技术水平乃至全球视野上都在不断追赶甚至反超。“老一代台商要转型升级，新一代台商更要奋发有为，归纳起来一个字——‘创’！”张国鑫说。

“在大陆工作，好像我有无限可能。这里很多东西是蛮有弹性的，发展空间很大。”福建商学院副教授、台中青年廖文如说。

廖文如告诉记者，在台湾，老师不可以在外面兼职。但在大陆，结合“双创”的背景，学校鼓励老师在外面开设公司。“这样可以把理论和实践结合起来，用亲身经历的案例教给学生更有针对性的知识。”

在教书之余，廖文如和大陆同事合作开办了一家公司。“现在自己的日常生活分成教学、科研、创业三部分，每天都过得很充实。”廖文如说。

台湾中华青年经贸交流协会理事长李伟国，如今还有另一个头衔——北京华灿工场合伙人兼总经理。这家2016年在北京中关村投资成立的两岸青年双创基地，目前已孵化83家企业。

李伟国说，大陆对“双创”的支持力度是很大的。华灿工场今年就申请到中关村现代服务业孵化试点资金、中小企业信息化宽带补贴，同时也拿到科技部火炬中心国家众创空间等几个重要授牌。

“只要做出成绩的，政府是会支持的。政策支持不仅体现在政府的购买服务上，也体现在对创业者的指导上。”李伟国说。

打开心结才能共创未来

“茫”和“创”有落差，也有关联。“因为茫，所以创。”民生党主席张穆庭说，台湾已历经30年政治斗争，民众苦楚无可诉、茫然无可从，一个“茫”字真实反映了岛内民众的窘迫现况。

张穆庭认为，“创”是台湾民众对两岸关系创新局面的殷切期盼。“台湾青年透过赴陆实习、就业、创业，期盼有开创性的发展。台湾民众期盼有创新的政治变革，拯救台湾经济。”

不过在张国鑫这样老资格的台商看来，受岛内的环境和氛围影响，还是有不少人满足于“小确幸”，不愿接受挑战。最重要的是，民进党当局和“台独”势力的阻挠，让台湾年轻一代对大陆缺乏了解，甚至多有误解和敌意。

张国鑫说，现在台湾的电视等媒体，对大陆的消息传播极少，岛内很多人对大陆的高速发展并不知情。“希望两岸能更多加深了解，尤其是年轻人、新一代台商应是交流的主力。”

在福建平潭，负责引导台湾人才“登陆”就业创业的台湾青年杨宪宗，已经结交了许多大陆朋友，他希望自己能为台湾青年在大陆发展做一个良性示范。

“明清时期，我们的祖先因为在闽南等地生存不易，渡海来到台湾寻求新的空间。现在，我们在台湾没有很好的发展空间，为什么不能够从台湾再回到大陆寻求发展空间？”杨宪宗说。

“‘创’是一个新的契机。到大陆创一番事业，闯出一片天地，拥有更美好的明天，有什么不可以？”杨宪宗说，“更何况，我们到大陆发展也只是再回到故土而已。”

责任编辑：张建利