中国克隆犬技术异军突起 可助人类攻克这一难题

原标题：中国克隆犬技术异军突起，可以帮助人类攻克这一难题

众所周知，狗狗是人类的好朋友，作为人类最亲密的伙伴之一，对主人可谓忠心耿耿。

不过，除了陪伴主人，通过狗狗研究出治疗人类心血管疾病的新药，这事可是第一次听说。

戳视频，看看中国克隆犬给人类带来什么改变？

美国有线电视新闻网此前就提到，中国的北京希诺谷生物科技有限公司就成功培育出了首例基因编辑克隆犬——“龙龙”。按照科学家们的期许，“龙龙”自出生起就患有动脉粥样硬化疾病，而随着“龙龙”诞生，科学家宣称中国在克隆犬技术方面已比肩韩国。

动脉粥样硬化，是导致冠心病、脑梗死、外周血管病的主要原因，目前，已经有超过1580万的美国人受到动脉粥样硬化疾病的影响。据世界卫生组织称，心血管疾病是全球死亡的头号原因，仅2015年就造成1770万人死亡。

北京希诺谷生物科技有限公司技术总监冯冲说：“狗与人类共有一些可遗传的疾病，这使得它们成为人类疾病治疗方案最好的研究对象。”

该公司利用CRISPR/Cas9等现代基因编辑技术，不仅培育了动脉粥样硬化疾病模型犬，还有自闭症疾病模型犬和杜氏肌营养不良疾病模型犬。

▲“龙龙”出生28天照片

基因编辑克隆犬技术取得成功后，人们可以根据需要“定制”，敲除或敲入犬的某个基因，让犬嗅觉更灵敏、肌肉更发达，未来还会推动犬克隆技术实现商业化的服务。

中国农业大学动物医学副教授钟友刚表示，通过使用基因编辑技术，一次性培育出一批遗传背景一致、年龄相近的实验犬，可以更有效地筛选出针对某疾病疗效显著的新药。

克隆技术到目前，总共经历了三个发展时期：

第一个时期是微生物克隆，即用一个细菌很快复制出成千上万个和它一模一样的细菌，而变成一个细菌群；

第二个时期是生物技术克隆，比如用遗传基因——DNA克隆；

第三个时期是动物克隆，即由一个细胞克隆成一个动物。

要说克隆动物中的“网红”那可非克隆羊“多莉”莫属了。1996年诞生于英国的克隆羊“多莉”，就是利用体细胞进行的克隆。它的诞生不仅轰动了生物学界，也吸引了全世界的目光。而克隆这个生僻的专业术语，也开始广为人知。

自此，克隆牛、克隆鼠、克隆猪……纷纷问世。

▲克隆羊“多莉”

1999年开始，中国的体细胞克隆研究开始跟上世界脚步。中国科学家们在多年的科学研究基础下，在1999年成功克隆出转基因山羊，此后更是陆续获得体细胞克隆动物的成功。

2000年两只克隆小白兔“鲁星”和“鲁月”的成功培育，不仅为动物育种方面提供了有效方法，更是为中国胚胎克隆技术奠定了基础。

2000年6月22日，西北农林科技大学培育的世界首例成年体细胞克隆山羊“阳阳”出生。“阳阳”从一出生便备受瞩目，生前曾三次进京，参加过北京国际博览会、863高科技展。2016年“阳阳”因衰老离世，享年16岁。

▲2002年世界首例成年动物体细胞克隆山羊——“阳阳”出生。

随着克隆技术在生物科学领域取得的一项项重大技术突破，外国小伙伴更是高呼“克隆时代已经到来！”

除了网友，中国政府也高度关注基因技术在医疗领域的发展和应用。美国《科学》周刊在2016年发表的文章中盘点了16个国家基因编辑技术的政策条款，中国排名第二，出台了9条关于基因组技术纲要和立法文件。

据了解，中国将正式启动国家基因库二期工程建设，预计5年内基因数据总量超过美欧日三大基因库总和。

此前出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称“《规划》”）和《中国制造2025》重点领域技术路线图，都对未来中国基因技术的发展和应用，做出了系统性的规划和政策支持。

例如，《规划》提出，要在相关技术突破的前提下，加速基因技术在疾病筛查、癌症治疗、慢性病治疗等领域的应用。

基因医疗被业内公认为未来精准医疗和生物医药产业发展的基石。中国深圳华大基因研究院院长、国家基因库执行主任徐讯表示，基因检测、基因编辑等技术将会大大推进精准医疗的发展，同时会让新药研发更具针对性，研发进程也会大大缩短。

责任编辑：张建利