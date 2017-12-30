蔡英文称不会走威权老路 国民党:比扁时期还倒退

原标题：蔡英文称两岸不会走威权老路 国民党：比扁执政还倒退

蔡英文与媒体年终茶叙。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

中国台湾网12月30日讯 2017进入倒数，据台湾“东森新闻云”报道，台湾地区领导人蔡英文及副领导人陈建仁29日至桃园龙潭“中科院”研发展示馆，与媒体进行年终茶叙。对于两岸关系，蔡英文宣称，不会走回在过去国民党威权时代，不相往来的老路。对此，国民党文传会副主委洪孟楷批评，两岸关系从开放探亲至今，已经30年，若只知拿过去戒严时期相比，更比陈水扁时期还要倒退！

据报道，蔡英文声称，要维持区域的和平与繁荣，两岸关系是一个重要的关键，她要请台湾民众放心，两岸关系不会暴走、不会僵住、也不会走回在过去国民党威权时代，不相往来的老路。她也宣称，“维持现状”是蔡当局不变的立场。

对于蔡英文的说法，洪孟楷表示，2017年终，蔡英文谈及两岸关系，竟然是说不会退回威权时期，这种标准非但做不到“维持现状”，也比不上当“陆委会主委”时的蔡英文、更比陈水扁时期还要倒退！洪孟楷指出，两岸关系从开放探亲至今，已经30年，而蔡英文上任1年7个多月就让两岸冻结、关系宛如冰点，不思怎么改进，还只知拿过去戒严时期相比。

洪孟楷批评，2017年的开头，蔡英文说要拼经济，但现在显然2017年的成绩单是不合格，而2018年如果蔡英文的期待只退缩到不会回到30年前，这种落后的思维，30年前就该被淘汰了！

来源：中国台湾网

责任编辑：霍宇昂