双节将至官方通报四风典型:9名司局级干部受处分

原标题：中央国家机关纪工委通报“四风”问题典型案例： 9名司局级干部受处分

元旦、春节将至，为持续纠正“四风”，推进落实中央八项规定精神，中央国家机关纪工委通报了8起典型案例：

工业和信息化部原材料工业司巡视员兼稀土办公室主任贾银松，2014年至2015年在公务出行中多次超标准乘坐飞机头等舱、商务舱，超标准住宿，受到党内警告处分。

民政部中国福利彩票发行管理中心原副主任王云戈，2009年至2016年多次收受业务关联单位所送礼金、购物卡，用公款购买笔记本电脑送礼，多次公车私用。王云戈同时存在其他严重违纪问题，受到开除党籍、开除公职处分。

国土资源部中国地质环境监测院副院长黄学斌，2013年至2015年同意分管单位违规发放过节费，受到党内警告处分。

文化部清史纂修与研究中心副主任顾春，2015年至2016年多次公车私用。顾春同时存在其他违纪问题，受到党内严重警告处分。

国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫，2014年至2017年多次接受可能影响公正执行公务的高消费活动安排和宴请，受到党内警告、行政记过处分。

国家林业局林产工业规划设计院院长、党委副书记郭青俊，党委书记、副院长李鹏，2013年至2015年超标准购置公务用车，违规组织发放职工福利等，分别受到党内严重警告和党内警告处分。

国家宗教事务局业务二司司长戴晨京，2013年至2014年利用差旅之机公款旅游，多次公车私用。戴晨京同时存在其他违纪问题，受到党内严重警告处分。

国务院侨办中国新闻社原党委书记、社长刘北宪，2013年至2014年在公务出行中多次超标准乘坐飞机头等舱，违规操办女儿婚宴。刘北宪同时存在其他严重违纪问题，受到开除党籍处分、取消退休待遇处理。

中央国家机关纪工委有关负责人介绍，上述通报的典型案例，反映出在正风肃纪的高压态势下，仍有少数党员干部纪律意识淡薄，心存侥幸，以身试纪，严重违反中央八项规定精神。对于这些顶风违纪问题，要坚决做到发现一起、查处一起、通报曝光一起，持续释放越往后执纪越严的强烈信号。（记者 王鹏志）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：霍宇昂