别了武警天安门国旗护卫队 你好解放军仪仗队

原标题：别了，武警天安门国旗护卫队！你好，解放军仪仗队！

重磅消息！

从2018年1月1日起，

人民解放军担负国旗护卫和礼炮鸣放任务。

这表明，

武警天安门国旗护卫队的番号将被取消，

国旗护卫队转隶解放军，

天安门广场升旗仪式

将由人民解放军三军仪仗队担任。

别了，武警天安门国旗护卫队！

你好，全新亮相的解放军仪仗队！

国旗，是国家的象征，

民族的骄傲。

国旗，带给了人们无数的荣耀，

也承载了无数国人的爱国情怀。

五星红旗已经在天安门广场上

飘扬了68载春秋，

这里面，

蕴含了武警国旗护卫队战士们

无数的心血和艰辛……

2017年12月28日，

是天安门国旗班成立35周年纪念日，

现在，我们要和武警天安门国旗护卫队

说“再见”了！

1982年12月28日，

武警天安门国旗班正式担负天安门广场

升降国旗和国旗哨位守卫任务。

这一天，

成了世人公认的国旗护卫队成立的日子。

1990年，

中央军委授予武警天安门国旗班“国旗卫士”荣誉称号。

1991年5月1日，

国旗班扩编为武警天安门国旗护卫队。

到2017年12月28日，恰好满35周年。

今年国庆，

近10万名群众

在天安门广场观看国庆升旗仪式。

很多人的朋友圈被刷屏了。

那天清晨，

如同无数个清晨一样，

他们，

穿过长长的古旧门洞，

越过弧形汉白玉拱桥，

身着橄榄绿的队员挺拔威武，

昂首阔步走来。

当《歌唱祖国》的旋律，

无数等待升旗的群众也随着乐曲

轻声歌唱起来。

接旗、转体、安旗、解旗、

按钮、展旗、立正、敬礼……

八个动作在15秒内全部完成，

精准定位、分毫无差，

升旗手右臂猛地一扬，

鲜艳的五星红旗舒展在天空中，

伴随着雄壮的《义勇军进行曲》迎风飞扬……

媒体曝光了“凌晨四点的国旗护卫队”，

早晨4：30，

国旗护卫队军营的灯亮了。

5：00，

国旗护卫队队员们开始进行升旗前的训练。

2017年10月1日 凌晨4点的国旗护卫队

这就是他们的生活，

这就是他们的常态。

除了这些，剩下的汗水、泪水、血水……

不用枚举……

永远都忘不了一个月前，

武警国旗护卫队参加“挑战不可能”的节目。

那个看似不可能完成的挑战是这样的：

36名队员需要

在100步正步走和100步齐步走之后，

每一个人都精准的到达升旗台旁的预定位置。

在此期间，有正步齐步的变换，

还有3个转弯。

不仅需要适时的调整步幅和角度，

更是所有人默契和配合的大考验。

最终，他们成功了吗？

当然成！功！了！

节目演播室现场，

评委董卿挥拳叫好、孙杨泪奔……

如此整齐划一的步伐、

精准的步幅、完美的动作，

代表着国家的形象，

捍卫着国人的骄傲。

无论狂风暴雨，酷暑隆冬，

几十年来，

36名国旗护卫队的官兵

准时在天亮之前起床、整理、训练。

从武警国旗班成立至今的35年来，

一代又一代国旗卫士

在天安门广场升旗站岗，

在历代官兵接续奋斗中，

有一组数据震撼人心、成为记录：

35年，25000次升降，0失误！

如果说，

每一次没有失误的升降是一种成功的话，

那么历代官兵接续奋斗之下，

35年如一日，

天安门国旗护卫队就将这种成功复制了25000遍。

90年代起，

国旗护卫队的营区搬到了故宫午门外东朝房，

虽然住房条件得到了改善，

但因为居住的是古建筑，

生活起居还是受到很多的限制：

不能破坏建筑原貌搞装修，

宿舍内只能放床和桌椅；

不能挖地刨土搞建设，

营区内只能摆上可移动的训练器材；

不能就地生火搞保障，

官兵们只能步行到中山公园就餐……

有位大学学者说：

“他们住着北京最简陋的房子，

却做着共和国最光荣的事情。”

橄榄绿的礼服、

红色的军衔、

金黄的绶带……

这群十八九岁到二十出头的小伙子们

着装严整，气质非凡，

这种气质不仅仅是严格的自我要求，

更是军纪军规的体现。

如今，

升降国旗和礼炮鸣放任务

将由人民解放军担负，

这是一个华丽蜕变和转型。

这样的改变，

能够更好展示大国形象，

全国推进国防和军队现代化建设。

这是建设世界一流军队的铿锵步伐！

国旗护卫队的老班长讲，

相比起风和日丽，

大家反倒喜欢下雨、下雪、打雷

这样的恶劣天气，

大家的正步会踢得特别“来电”，

马靴砸向地面“风生水起”……

其实，

不管是成为历史的武警国旗护卫队，

还是焕然一新担负任务的解放军仪仗队，

在座座军营里，

在边防哨卡里，

在大洋深处里，

在守护祖国和人民的每一个角落里，

人民子弟兵，守卫着这个国家的安全，

守卫着人民的美好生活。

尽管他们也许是花样年华，

也都基本是父母疼爱的孩子，

但，他们身着戎装，

他们懂得肩上的责任，

懂得心中的使命！

别了，武警天安门国旗护卫队！

你好，人民解放军仪仗队！

向你们致敬！

向人民子弟兵致敬！

为你们加油！

来源：三剑客微信公号

责任编辑：张建利