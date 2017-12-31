北京蓝天迎跨年 今明天将以晴为主适宜出行

中国天气网讯 昨天（30日），北风驱散雾和霾，北京重见蓝天。预计，今明天北京仍以晴为主，天空“颜值在线”，蓝天将迎跨年。不过，今天气温有所下降，最高气温为5℃，最低气温-6℃，公众外出注意保暖。

昨天，在北风助力下，15时左右，北京能见度彻底转好，全市恢复至20公里以上，蓝天重现。

今晨，北京出现蓝天。

今明天北京仍以晴为主，蓝天将迎跨年。北京市气象台31日6时发布预报，今天白天晴，北转南风二三级，最高气温5℃；夜间晴，南转北风一二级，最低气温-6℃。

今天是2017年最后一天，北京将在蓝天中度过，明天也就是2018年的第一天，北京晴转多云，蓝天依旧，最高气温3℃。

气象专家提醒，今天北京天气晴朗，能见度佳，适宜户外活动，但气温较低，公众外出注意防寒保暖。

责任编辑：刘光博