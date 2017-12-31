（图片来源：台湾《中时电子报》）

原标题：台湾跨年夜空气污染严重，将是近年最糟一次。

中国台湾网12月31日讯 据台湾《中时电子报》报道，岛内跨年夜空气污染情况严重，目前霾害沙尘已随冷气团南移中，台当局“环保署”昨晚11点20分紧急通知，这波污染今天凌晨就会影响台湾，西半部从北到南空气质量指标（AQI）恐整片不良红。“环保署”估计这波恐将成近三年最严重个案，提醒民众不可轻忽。

全台跨年夜空气质量恐陷入近几年最糟的情况，“环保署”表示，台湾西半部及马祖、金门都将达到对民众不健康的红色有害等级，宜兰及澎湖为敏感族群不健康的橘色警示等级。

因为霾害与沙尘接连影响，环署预估，影响时间预估将持续至1日中午前后，最需要注意的是云嘉南地区，因为风势强劲也会引发浊水溪扬尘，将出现污染叠加的效果，PM10浓度可能会创新高，在这几个县市跨年民众要特别留意。

由于今天跨年夜空品将是近年最糟一次，但包括台北101及云林剑湖山世界仍然有大型烟火活动，环保署提醒高空烟火释放，瞬间PM2.5小时浓度都超过100微克，民众要观赏烟火要避开下风处，避免遭受更多空污危害。（中国台湾网 高旭）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌