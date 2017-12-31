快舟11火箭将于明年上半年首飞:一箭六星方式发射

原标题：快舟-11火箭将于2018年上半年首飞

新华社武汉12月31日电（记者黄艳）来自中国航天科工集团第四研究院的消息，我国快舟-11固体运载火箭将于2018年上半年首飞，以“一箭六星”的方式进行发射，可一次性实现星座快速构建，大幅提升发射效率并降低成本。

据中国航天科工集团第四研究院副院长、航天科工火箭技术有限公司董事长张镝介绍，快舟系列火箭采用车载移动方式发射，能够满足卫星商业化、高密度、快速发射的需求。

目前，快舟-11固体运载火箭的发射准备工作已全部完成，计划2018年上半年进行首飞。而此次首飞将采用“一箭六星”方式发射。“‘一箭六星’任务是我们创新的‘多主星模式’，将使用户需求得到最大满足，也就是一发火箭一次发射可满足不同轨道用户的需求。”张镝说。

“快舟”火箭副总设计师刘萧磊介绍，相比于今年1月发射的“快舟一号甲”在一周之内发射三颗卫星，短时间实现星座构建，快舟11一次性就能实现星座构建，更大程度地提升发射效率，降低成本，从而提升中国在商业发射上的国际竞争力。

据张镝介绍，目前“快舟”系列的发射成本已经降至5000美元/公斤，远远低于国际同类商业发射的价格，并且火箭公司正在通过科技创新和流程优化等进一步降低成本，届时商业发射的市场空间将进一步得到拓展。

快舟-11的起飞质量为78吨，近地轨道最大运载能力1500千克，太阳同步轨道运载能力1000千克/700千米，主要承担400千米至1500千米近地和太阳同步轨道小卫星、微小卫星单星及多星组网发射任务。

中国航天科工四院瞄准新一代航天发射与应用的巨大市场，探索“社会性总体院、社会性总体部、社会性总装厂”的发展模式，以武汉国家航天产业基地为依托，通过引入社会资本，探索研发投入资本化的新途径，开创了航天项目商业化的新模式，成为国家军民融合战略的实践样本。

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