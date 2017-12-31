国台办:新一年遏制“台独”分裂行径态度不会含糊

原标题：张志军发表2018年新年贺词

2018年新年来临之际，中共中央台办、国务院台办主任张志军在2018年第一期《两岸关系》杂志发表了题为《共担民族大义 同写时代新篇》的新年贺词，代表中共中央台办、国务院台办向台湾同胞致以节日的问候和新年的祝福。

共担民族大义 同写时代新篇

——2018年新年贺词

中共中央台办、国务院台办主任 张志军

值此2018年新年到来之际，我谨代表中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室，向广大台湾同胞致以新年的祝福和诚挚的问候！

刚刚过去的2017年，台海形势复杂严峻。台湾当局拒不接受“九二共识”，阻挠、限制两岸交流，放任纵容“台独”势力推动“去中国化”“渐进台独”，种种倒行逆施遭到两岸同胞坚决反对。

面对复杂严峻形势，一年来，我们以习近平总书记对台工作重要思想为指引，认真贯彻落实中央决策部署，扎实推进各项工作，克难前行，引领两岸关系发展正确方向。金秋十月，中共十九大胜利召开，擘画了全面决胜小康社会、全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图，也为新时代推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程指明了方向，必将极大地鼓舞和激励广大台湾同胞参与到推动两岸关系和平发展、实现中华民族伟大复兴的进程中来。

一年来，我们广泛团结两岸同胞，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和遏制形形色色的“台独”分裂行径，排除各种干扰和阻挠，努力维护和推动两岸关系和平发展，扎实推进祖国和平统一进程，不断取得新的进展。

一年来，我们持续扩大深化两岸各领域各界别交流合作。习近平总书记致信祝贺全国台企联成立10周年，充分体现了对广大台商的高度重视和深情关怀。俞正声主席出席第九届海峡论坛、2017两岸企业家紫金山峰会、第三届两岸媒体人北京峰会。两岸经济交流合作持续深化，台商投资大陆势头强劲。两岸人员往来络绎不绝，台湾同胞来大陆人次再创历史新高。两岸人文、青年交流创新发展，中华民族抗日战争史学术研讨会、中华文化论坛等弘扬中华文化和民族精神的交流活动成功举办，海峡两岸学生棒球联赛广受关注，网络点击量达5.3亿次。

一年来，我们坚持为台湾同胞办好事、做实事。先后出台20多项政策措施，使台湾同胞在大陆求学有了更多选择，就业有了更广空间，旅行有了更大便利，生活有了更优保障。修订了台生在大陆学习的有关规定，扩大招生规模，为台生增设奖学金。提供了逾万个实习和就业岗位，为台湾青年朋友投身大陆发展、放飞梦想搭建起更加宽阔的舞台。出台涉及台胞的社会保险、住房公积金等政策措施，逐步为台胞提供与大陆同胞同等待遇。

展望2018年，台海形势更趋复杂严峻，“台独”势力干扰破坏两岸关系的风险变数增多。但两岸同胞维护两岸关系和平发展和台海和平稳定的意志更加坚定。我们完全有信心、有能力应对挑战、把握方向，推动两岸关系继续克难前行。

新的一年里，我们推动两岸关系和平发展、扎实推进祖国和平统一进程的决心不会改变。两岸关系和平发展是一条维护台海和平、通向和平统一、造福两岸同胞的正确道路。坚定不移地沿着这条康庄大道走下去，才能更好地实现两岸人民对美好生活的向往。

新的一年里，我们坚持一个中国原则和“九二共识”的立场不会动摇。体现一个中国原则的“九二共识”明确界定了两岸关系的根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。一年多来两岸关系状况的变化，充分表明了“九二共识”的关键作用。“解铃还须系铃人”，只有回归“九二共识”，认同两岸同属一个中国，两岸双方才能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题，台湾任何政党和团体同大陆交往也不会存在障碍。

新的一年里，我们坚决反对和遏制各种“台独”分裂行径的态度不会含糊。“台独”损害国家主权和领土完整，破坏两岸关系和平发展，威胁台海和平稳定，只会给两岸人民尤其是台湾同胞带来祸害。我们绝不容忍“法理台独”分裂行径，也绝不坐视“渐进台独”侵蚀和平统一的基础。

新的一年里，我们深化两岸经济社会融合发展，增进两岸同胞福祉亲情的脚步不会停顿。两岸一家亲，我们愿意率先同台湾同胞分享大陆发展机遇。我们将继续积极研究出台政策措施，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，让台湾同胞在大陆学习工作生活更加便利、更加舒心。我们还将努力扩大和深化两岸经济、社会、文化交流合作，实现互利互惠，厚植利益情感纽带，促进同胞心灵契合。我们诚挚欢迎更多台湾同胞搭乘大陆发展的快车，参与到两岸经济社会融合发展和中华民族伟大复兴进程中来，在共圆中国梦的过程中实现个人和家庭的美好梦想。

新的一年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40年的祖国大陆实现更大发展进步之年。我们衷心希望两岸同胞坚定信心，携手努力，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，共同创造属于全体中国人的美好未来，共同书写不负新时代的两岸关系新篇章！

责任编辑：刘光博