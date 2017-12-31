原标题：大雾降雪致12省市高速公路大面积封闭
据交通运输部：截至今日7时45分，受大雾影响，天津、河北、山东、江苏、安徽、浙江、重庆、四川、湖南、江西境内部分高速公路局部路段封闭。具体情况如下——
天津：G2（京沪高速）、G2501（滨保高速）、S6（津沧高速）；
河北：G3（京台高速）、G1811（黄石高速）、G45（大广高速）；
山东：G2（京沪高速）、G1511（日兰高速）、G18（荣乌高速）、G20（青银高速）、G2001（济南绕城高速）、G25（长深高速）、G35（济广高速）；
江苏：G2（京沪高速）、G3（京台高速）、G15（沈海高速）、G1516（盐洛高速）、G25（长深高速）、G30（连霍高速）、G40（沪陕高速）、G42（沪蓉高速）、G2501（南京绕城高速）、G2513（淮徐高速）、S24（常合高速）、S49（新扬高速）、S55（宁宣高速）、S69（济徐高速）；
安徽：G50（沪渝高速）、S01（溧黄高速）、S05（宣桐高速）、S68（溧芜高速）；
浙江：G25（长深高速）、G60（沪昆高速）、G1512（甬金高速）、S27（东永高速）；
重庆：G42（沪蓉高速）、G50（沪渝高速）、S0101（三环高速）；
四川：G65（包茂高速）；
湖南：G60（沪昆高速）、G72（泉南高速）、S11（平汝高速）、S70（娄怀高速）；
江西：G3W（德上高速）、G35（济广高速）、G45（大广高速）、G56（杭瑞高速）、G60（沪昆高速）、S19（萍洪高速）、S20（彭湖高速）、S32（修平高速）、S33（上万高速）、S36（德昌高速）、S38（昌栗高速）、S46（抚吉高速）、S50（泰井高速）、S69（樟吉高速）、S81（万宜高速），上述路段预计今日中午恢复通行。
此外受降雪影响，吉林境内G10（珲乌高速）、G11（鹤大高速）、S26（抚长高速）；黑龙江境内G1012（建黑高速）部分路段封闭，恢复通行时间待定。（央视记者 许景云）
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