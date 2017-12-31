新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国家林业局:今起全面停止商业性象牙加工销售活动

国家林业局:今起全面停止商业性象牙加工销售活动
2017年12月31日 09:31 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：我国今起全面停止商业性象牙加工销售活动

　　国家林业局今天（31日）发布，为打击象牙非法贸易，展现我国负责任大国形象，国务院办公厅于2016年12月30日发布通知，宣布于2017年12月31日全面停止商业性象牙加工销售活动，并要求各地、各有关部门积极做好引导象牙雕刻技艺转型、严格管理合法收藏的象牙及制品、加强执法监管和宣传教育等工作，确保停止商业性加工销售象牙及制品活动顺利进行，并妥善做好相关单位和人员安置、转产转型等工作，维护社会和谐稳定。

　　按照通知的要求，国家林业局已于2017年3月就有序停止商业性加工销售象牙及制品活动有关工作进行了部署，要求12家象牙加工单位和55处销售场所在2017年3月31日前停止相关活动，其余22家加工单位和88处销售场所于2017年12月31日前停止相关活动，并于2017年12月1日起停止受理相关行政许可申请。

　　日前，国家林业局再次发出通知，要求对有关象牙加工单位和销售场所按照截止期限进行自查，并将会同公安、海关、工商、林业等部门联合执法检查，在全面停止商业性加工销售象牙活动后，按照职责分工，开展常态化执法监管，继续加大对违法加工销售、运输、走私象牙及制品等行为的打击力度，重点查缉、摧毁非法加工窝点，阻断市场、网络等非法交易渠道，并广泛开展保护宣传和公众教育，大力倡导生态文明理念，营造有利于保护象等野生动植物的良好社会环境。（央视记者 施韶宇）

责任编辑：刘光博

象牙商业性销售
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区