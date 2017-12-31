北京冬奥会徽和冬残奥会徽纪念邮票在京首发(图)

原标题：《北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽》纪念邮票今在京首发（图）

12月31日，北京2022年冬奥会和冬残奥会组委会与中国邮政集团公司在京举办了“北京2022年冬奥会和冬残奥会纪念邮票（邮品）特许经营协议签约，并首发了《北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽》纪念邮票。

根据特许经营协议安排，北京冬奥组委将联合中国邮政集团公司参照北京2008年奥运会有关奥运题材邮票发行情况，从2017开始至2022年陆续发行冬奥会会徽、吉祥物、场馆、冰雪运动等表现冬奥会从筹备到召开的盛况，忠实记载北京冬奥会关键性进程，以邮票形式讲好中国故事，向世界展示健康中国、活力中国、文化中国的美好形象。据了解，北京2008年奥运会筹办期间，中国邮政共发行了13套奥运会主题邮票及系列邮品，获得了国内外消费者的喜爱。

2017年12月15日，北京冬奥组委面向社会发布了北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽，为配合会徽发布，中国邮政集团公司特地为此发行了一套会徽纪念邮票。会徽纪念邮票一套2枚，一枚为冬奥会会徽，一枚为冬残奥会会徽。邮票设计主题突出，力求最大限度还原会徽本身的精神内涵。画面以冬奥会会徽“冬梦”和冬残奥会徽“飞跃”标志为核心元素，背景采用简洁的冬雪白，既给人以画面纯净集中的视觉感受，又突出冬季运动会的整体特征。印制工艺上，通过特殊印制材料的应用，票面充满科技感和绚丽的视觉感受； 邮票中呈现的22个“Beijing2022”字样，在不同的光照角度下，隐约可见；同时，采用艺术和防伪功能于一体的镂空工艺，在邮票版张的上下边饰制作镂空的“BEIJING2022”字样。每版邮票上印制了专门设计的二维码，通过扫描二维码可以直接观看北京冬奥会会徽和北京冬残奥会会徽视频，为消费者带来丰富的视听体验。

与会徽邮票发布同时，中国邮政集团公司还将推出首日封、纪念封、邮折、邮册等系列邮品在各邮政网点销售，部分商品还可在北京冬奥会特许商品官方网店（http://beijing2022.tmall.com）上订购。（央视记者 赵涛 陈宝善）

责任编辑：刘光博