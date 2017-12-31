2017财经金句：马云月赚20亿难受 刘强东钱多更糟

原标题：2017年财经金句：马云月赚20亿不幸福，刘强东钱越多越糟糕

再过几个小时，我们就要告别2017年、迎来2018年了。

整个2017年，财经新闻非常热闹，企业家们也非常忙碌，但在忙碌之余，他们也会时不时的抛出一些“金句”，一度在朋友圈中刷屏。

例如，11月29日，马云在第四届世界浙商论坛上表示，做的事情越多，担当越多，麻烦越多，同时获得的是间接的快乐感，而不是普通的快乐感。

如果是普通的快乐感，一个月挣一两百万的人那是相当高兴，一个月挣一二十亿的人其实是很难受的，这个钱已经不是你的了，你没法花了。

▲图片来源：浙江日报视频截图

虽然很多时候和马云持有不同观点，但对于金钱与快乐的关系，刘强东也说过类似的话。11月2日，刘强东在泰国一个创业者活动中说：

事实上，金钱可以改变你的人生，但大多数时候只会变得更糟而不是更好。钱越多，越糟糕。

▲图片来源：北京时间视频截图

而它取决于你如何掌控你的钱，在中国因为中国人刚开始变得富有，所以很多中国人有了钱，但是不知道如何使用这些钱，所以这就像带着钱睡觉，带着钱工作，带着钱吃饭，带着钱旅行，但是钱真的并不能带来任何快乐。

看了马云和刘强东对于金钱的看法，你也许会疑惑，为什么这些认为“钱越多，越糟糕”的人，会成为身价百亿千亿的富豪呢？

对于这个问题，网易CEO丁磊的话可能会给你答案。

3月26日，微博知名视频博主“一条”发布了丁磊的视频专访。在专访中，丁磊说：“不能今天说做企业的目的只是这个你挣钱，挣钱只是一个顺便的事情”，而金钱带来的幸福感“可能对我来说5%都不到”。

▲图片来源：一条视频截图

企业家赚了钱，往往会继续在商业上进行投资。而很多普通人挣了钱，会选择买房。可是，福耀玻璃董事长曹德旺对于大量投资房地产，也持有不同意见。

12月11日，曹德旺在接受央视财经采访时表示：

我妹妹家里就买了几套房子，我跟她讲趁早做计划，怎么计划，她不愿意卖，我说你编码编1234567，以后早上五点到六点在1号房（住），七点到八点在2号，九点到十点在3号住，因为那时候卖也卖不掉，租也租不出去，还要交管理费，心疼得难受。

▲图片来源：央视财经视频截图

赚了钱的人很开心，而欠钱的人日子却不好过。例如贾跃亭。7月6日，贾跃亭在微博发布公开信称，

会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。

会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上。

可直到今天，已经被列为失信被执行人（俗称老赖）、资产被冻结的贾跃亭，依然没有回国履行义务。

除了挣钱，2017年，脱发、养生、减肥等健康问题更是刷爆朋友圈，很多人吐槽，90后也开始养生了。想要健康长寿，光喝枸杞是不够的，有人说还要喝王老吉。

12月5日，在《财富》国际科技头脑风暴大会上，广药集团董事长李楚源宣布：国家863计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约10%。而且，广药集团还称，李董的这番话得到了华大基因总裁尹烨的“高度认同”及全场嘉宾的热烈掌声。而李楚源的这句话也遭到了大家的吐槽。

2017年，企业家们有的得意、有的失落，有时候被人夸赞，有时候也被人吐槽。而普通人呢，有人刚毕业就能年薪几十万，有人还在为升职加薪打拼；有人在朋友圈晒天南地北的旅游照片，有人每天喝一壶枸杞菊花，也阻挡不了脱发…

2017年已经接近尾声，2018年即将到来。2017年的愿望清单都实现了吗？2018年，你的新年愿望又是什么呢？

责任编辑：张建利