原标题：元旦小长假期间全国共接待国内游客1.33亿人次

新华社北京1月1日电（记者齐中熙）记者1日从国家旅游局获悉，元旦小长假期间，全国旅游市场运行平稳、供给充足、喜庆祥和，经国家旅游局数据中心综合测算，全国共接待国内游客1.33亿人次，同比增长11.08%，实现国内旅游收入755亿元，同比增长11.22%。

元旦小长假期间，赏雪避寒主题突出，假日旅游如火如荼。新年伊始，游客出游热情不减，旅游市场持续火热。各地游客出行方式以中短途为主，都市周边游、郊区休闲游、乡村体验游等占据主流，自驾游比例较高。从目的地分布看，全国旅游市场南下北上趋势相对明显，冰雪游、温泉游、避寒游等主题为热点。

以全域旅游理念为指导，国家旅游局和各地旅游主管部门不断推进旅游供给侧结构性改革，积极加强假日旅游产品供给、提升假日旅游公共服务、强化假日旅游市场监管，推动假日旅游市场由高速增长向高质量增长转变，为广大游客假日出行创造了条件，游客体验感和获得感得到提升。

以假日旅游安全为底线，国家旅游局和各地旅游主管部门狠抓假日景区流量管理和假日旅游安全应急。严格督促景区核定承载量，应对高峰时段游客流量，发布旅游信息提示，引导游客错峰出行。假日期间，全国旅游市场运行平稳，无重特大旅游安全事件发生。

责任编辑：张建利